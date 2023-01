VIDEO: Ken Block scheurt met elektrische Audi S1 door Las Vegas

Ken Block was het meest bekend van zijn Gymkhana-video's. Daarin legde de Amerikaan met diverse auto's uitdagende parcours af en deed daarbij de gekste stunts. Tevens was Block een van de grondleggers van een heuse competitie op de krappe baantjes. Block werkte jaren samen met het Amerikaanse merk Ford. Eind 2021 stapte de rallylegende over naar Audi, dat speciaal voor hem de Audi S1 e-tron quattro Hoonitron ontwikkelde. Onder de naam Elecrickhana werd in oktober van 2022 de eerste video met het Duitse merk gelanceerd.

Block scheurde met de S1 over de strip van Las Vegas. Niet alleen de S1 schitterde in de video, ook diverse andere beroemde auto's werden van stal gehaald en ook sloot Le Mans-legende Tom Kristensen zich in de Amerikaanse gokstad bij Block aan. Dinsdagochtend werd het verdrietige nieuws bekend dat Block door een ongeluk met een sneeuwscooter is overleden. De coureur laat een vrouw en drie kinderen na. Ken Block is 55 jaar geworden.