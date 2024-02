9 auto’s waarmee je zelf een dag op het circuit kunt rijden

1. Audi TT

Stijlvol, luxe, tijdloos, maar ook sportief. De TT combineert de aantrekkelijke kwaliteiten van Audi met een aangename dosis kracht en precisie, wat al te graag op het circuit wordt losgelaten. De sterke motoren en optionele vierwielaandrijving maken deze zalige tourer zeer geschikt voor een potje racen.

2. BMW 3 Serie

De rijbeleving staat sinds jaar en dag centraal bij BMW en weinig modellen omarmen die filosofie beter dan de veelzijdige 3 Serie. Dankzij het compacte pakket en de gevarieerde range aan uitvoeringen, waaronder high-performance modellen zoals de 330i of M3, is de betaalbare Dreier een veel geziene auto op trackdays.

3. Caterham Seven

Wie voor een relatief schappelijke prijs een zo spartaans mogelijke auto wil beleven, hoeft niet verder te zoeken dan de Caterham Seven. Het lichtgewicht, no-nonsense design, krachtige motoren, achterwielaandrijving en het ontbreken van rijhulpsystemen zorgen ervoor dat je echt aan de bak moet.

4. Fiat 500

De iconische Fiat 500 mag dan een overwegend aaibaar karakter hebben, in de juiste uitvoering kan het een heus wapen zijn op het circuit. Naast de opgepepte versies van Fiat zelf heeft huistuner Abarth het nodige lekkers in huis, zoals de 190 pk sterke 695 Biposto.

5. Ford Fiesta

Ford is heer en meester wat betreft het produceren van scherp sturende gezinsauto’s. Geen verrassing dat de lichte en compacte Fiesta een exceptionele hatchback is, waarmee je op het circuit eindeloos plezier kunt beleven. Helemaal als je een high-performance variant kiest, zoals de Fiesta ST.

6. Honda Civic

Honda heeft een lange geschiedenis in de racerij en die kennis wordt regelmatig in de praktijk gebracht. Hoewel de gemiddelde Civic onschuldig en ingetogen overkomt, kun je de concurrentie met de juiste motorisering het vuur aan de schenen leggen. De haarscherpe Type R-modellen zijn wereldberoemd en hebben meermaals ronderecords gevestigd op de meest uitdagende circuits.

7. Mazda MX-5

Wat kan er nog over de Mazda MX-5 worden gezegd? De betaalbare tweezitter maakt rijplezier al sinds begin jaren negentig toegankelijk. Hij is betrouwbaar, eindeloos te modificeren en wijd verkrijgbaar.

8. Mini Cooper

Mini staat vooral bekend als een merk dat fraaie en luxe hatchbacks maakt boordevol karakter, maar niet vaak genoeg genoemd wordt de fantastische wegligging van haar auto’s. Met een doorsnee Mini Cooper kun je de apex eigenlijk niet missen, laat staan de duizelingwekkend snelle John Cooper Works-uitvoeringen.

9. Renault Clio

De Renault Clio is al tijden een van de populairste compacte hatchbacks op de markt. Hij oogt altijd fris, is netjes aangekleed en rijdt bovendien hartstikke comfortabel. Toch weet ook Renault het nodige over doortrappen, zo blijkt wel uit de vele pikante varianten die het Franse merk door de jaren heeft uitgebracht. Of je nu voor een R.S. gaat of de legendarische V6 van Renault Sport, er is voor ieder wat wils.