Dit zijn de 5 populairste tweedehands auto’s in Nederland

Het einde van het jaar is aangebroken, traditioneel de tijd van de lijstjes. In automotive-land is dat niet anders. Wat is het meest verkochte model van het jaar? En het meest populaire merk? De stijgers, de dalers, alle mogelijke lijstjes komen in deze periode voorbij.

In Nederland is de markt voor tweedehands auto’s enorm groot. Steeds meer mensen kiezen ervoor om een occassion aan te schaffen. Daarom heeft de ANWB de meest populaire tweedehands modellen van 2021 op een rijtje gezet. Let op: Het gaat hierbij niet om aantallen, maar om de tijd dat een auto te koop staat. Hoe korter, hoe populairder.

Volkswagen Golf

Wie een betrouwbare, goede tweedehands Volkswagen zoekt, komt al gauw uit bij de Golf. Al vele jaren behoort dit model tot de meest populaire tweedehands auto’s in Nederland. De eerste versies gaan voor hoge prijzen weg naar pure liefhebbers, de modernere varianten worden als zoete broodjes verkocht aan gezinnen. De Golf is er in alle varianten, van sportief tot oerdegelijk.

Mini

Qua aantallen verkochte auto’s staat de Mini niet direct bovenaan alle tabellen, maar de wagen is wel razend populair. Zet een Mini te koop en binnen no-time is hij verkocht. De auto is door zijn opvallende karakter zeer gewild bij de sportieve rijder, maar valt ook zeker bij de verzamelaar van klassiekers in de smaak.

BMW 3 Serie Touring

BMW is als merk onverminderd populair op de occassionmarkt. Aan een nieuwe auto uit de showroom hangt een flink prijskaartje, waardoor veel Nederlanders de occassionmarkt afstruinen. De BMW 3 Serie Touring is dan al een stuk betaalbaarder, met de uitstekende rijkwaliteiten van het Duitse merk en bovendien ruim genoeg voor een gezin. Wie een mooie tweedehands BMW wil kopen, moet er dus snel bij zijn.

Renault Clio

De vorige generatie van de Clio was uitermate populair. Logischerwijs komen er dan ook meer modellen op de tweedehandsmarkt terecht. Aan populariteit heeft de auto nauwelijks ingeboet, getuige de snelheid waarmee het model weer verkocht wordt. Met name de kostprijs blijkt voor veel kopers interessant.

Hyundai Kona Electric

De Hyundai Kona Electric is een van de best verkopende elektrische occassions van dit jaar. Tweedehands is Hyundai betaalbaar en betrouwbaar. De Kona Electric nog zeker niet goedkoop, maar desondanks wel zeer geliefd. De ruimte, betrouwbaarheid en gemak maken de Kona voor veel Nederlanders een goede optie.