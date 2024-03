DuPont Registry en Privé lanceren autoverzamelclub voor privéleden in Bahrein

Deze baanbrekende privéclub voor verzamelaars en liefhebbers van luxe auto's ligt vlakbij het prestigieuze Bahrain International Circuit. Dit initiatief markeert een belangrijke uitbreiding van DRG's ecosysteem in het Midden-Oosten. PRIVÉ biedt een ongeëvenaarde opslagruimte voor luxe auto's, diensten van wereldklasse, een bloeiende gemeenschap en exclusieve rijervaringen, samengesteld door CANOSSA EVENTS, de wereldwijde leider in luxe rijervaringen.

DuPont REGISTRY is al meer dan 39 jaar de belangrijkste marktplaats voor exotische en luxe auto's in de Verenigde Staten en duPont REGISTRY PRIVÉ is een natuurlijke uitbreiding van het merk wereldwijd. PRIVÉ combineert veilige, ultramoderne faciliteiten en iconisch design met een reeks diensten, voorzieningen en rijervaringen van wereldklasse. PRIVÉ-leden hebben 24 uur per dag, 7 dagen per week toegang tot hun privégaragesuites, een elegante ledenlounge met screeningruimte en samenwerkingsruimten, een wellnesscentrum, uitstekende restaurants met menu's van de meest gerenommeerde chef-koks ter wereld, een verfijnde bar, sigarenkamer, racesimulator en nog veel meer.

DuPont REGISTRY PRIVÉ, Bahrein zal ook beschikken over een aantal luxe appartementen voor reizende PRIVÉ-leden. De vestiging in Bahrein is de eerste van vele die wereldwijd gepland zijn, van het Midden-Oosten tot Europa en Noord-Amerika.

"We zijn trots op de ondertekening van deze overeenkomst en we kijken ernaar uit om duPont REGISTRY PRIVÉ ́ te verwelkomen in het Al Areen masterplan, wat een nieuw hoofdstuk betekent in onze reis naar luxe auto's", aldus sjeik Salman Bin Isa Al Khalifa. "Dit nieuwe partnerschap bewijst niet alleen Bahreins groeiende status in de wereldwijde autogemeenschap, maar sluit ook aan bij onze visie om faciliteiten en ervaringen van wereldklasse te bieden aan zowel inwoners als bezoekers. We kijken ernaar uit om de exclusiefste en levendigste privélidmaatschapsclub in Bahrein te creëren."

De PRIVÉ-club biedt leden een veilige, stofvrije en klimaatgecontroleerde omgeving voor hun voertuigen. Daarnaast bieden hoogopgeleide teamleden in-house service op het gebied van auto-onderhoud, detailing en transportlogistiek, waarmee een grote uitdaging voor verzamelaars van luxe auto's in Bahrein wordt opgelost. Bovendien krijgen leden exclusieve toegang tot de PRIVÉ 360 Lifestyle conciërgediensten, waarmee zij gemakkelijker reizen, hotels, restaurants, evenementen en unieke rij- en circuitervaringen kunnen boeken die wereldwijd worden samengesteld door CANOSSA EVENTS. Leden krijgen toegang tot PRIVÉ-faciliteiten wereldwijd.

"Het Koninkrijk Bahrein speelt al tientallen jaren een belangrijke rol op het gebied van luxe auto's en in de motorsport en het was een logische keuze voor ons eerste vlaggenschip in de GCC", zegt Christian Clerc, voorzitter van de duPont REGISTRY Group en medeoprichter van PRIVÉ. "Vandaag kondigen we met trots onze strategische samenwerking aan met sjeik Salman Bin Isa Al-Khalifa, die onze passie voor luxe auto's, ons streven naar kwaliteit en uitmuntendheid en onze visie voor deze lidmaatschapsclub van wereldklasse deelt," aldus Clerc.

"We zijn verheugd om deze samenwerking aan te kondigen om duPont REGISTRY PRIVÉ naar de thuisbasis van de motorsport te brengen op de 20ste verjaardag van de Formule 1 in het Koninkrijk Bahrein" merkte sjeik Mohamed bin Duaij Al Khalifa op, Managing Director van Al Areen Holding Company. "De integratie van duPont REGISTRY PRIVÉ in ons masterplan voor Al Areen zal de stad doen uitgroeien tot een internationale topbestemming. Genesteld in het hart van de Al Areen ontwikkeling en in de nabijheid van het Bahrain International Circuit, belooft deze opwindende autoclub een centraal punt te worden voor autoliefhebbers in de hele regio."