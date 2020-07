Lamborghini onthult 830 pk sterke Essenza SCV12 hypercar

De bolide is uitgerust met de krachtigste V12-motor die het iconische Italiaanse merk ooit ontwikkeld heeft. Als directe afstammeling van de Miura Jota en de Diablo GTR beschikt de Essenza SCV12 over aerodynamica die geïnspireerd is op de raceprototypes. “De Essenza SCV12 vertegenwoordigt de meest pure circuitervaring die ons merk kan bieden”, aldus Stefano Domenicali, CEO en voorzitter van Automobili Lamborghini. “Ons merk kijkt constant naar de toekomst en zoekt naar nieuwe uitdagingen maar we vergeten nooit onze roots en wie we zijn. Essenza SCV12 is de perfecte combinatie van onze onconventionele spirit als fabrikant en onze ware passie voor autosport.”

Het model is enkel ontwikkeld voor op het circuit en ontworpen op basis van ervaringen uit de racerij. De V12-krachtbron levert meer dan 830 pk. De wagen is uitgerust met een nieuwe X-trac sequentiële bak met zes versnellingen. De Essenza SCV12 biedt een exceptionele kracht-gewichtsverhouding van 1,66 pk/kg, mede te danken aan het nieuwe generatie carbonfiber monocoque chassis zonder interne rolkooi. Het is bovendien de eerste GT-auto die ontwikkeld is volgens de FIA prototype veiligheidsregels.

Maurizio Reggiani, chief technical officer van Automobili Lamborghini, legt uit: “De Essenza SCV12 is de ultieme uitdrukking van de atmosferische V12, sinds 1963 het symbool van ons merk. Het is een project waarin we perfectie in engineering met verfijnde aerodynamica, futuristisch design en innovatieve oplossingen samengevoegd hebben. Het resultaat is een aansprekende en compromisloze wagen, geboren om te racen en om op de baan de karakteristieken te tonen die Lamborghini wereldwijd bekend gemaakt hebben, met garantie op unieke en speciale emoties voor zowel de bestuurder als toeschouwers.”

De aerodynamica is afgekeken van de Lamborghini Squadra Corse GT-bolides en produceert meer downforce dan een GT3-bolide, met een waarde van 1.200 kilogram bij 250 kilometer per uur.

Nieuwe rijervaring

Kopers worden lid van een exclusieve club waarmee zij toegang krijgen tot speciale programma’s om hun hypercars op de meest prestigieuze circuits ter wereld aan de tand te voelen. Het programma bevat eveneens opslag in een nieuwe hangar in Sant’Agata Bolognese. Elke bolide krijgt een eigen garage met diverse diensten, waaronder webcams zodat de eigenaren via een app 24 uur per dag hun auto kunnen aanschouwen. De faciliteit bevat eveneens het ‘Lamborghini Squadra Corse Drivers Lab’ van Tecnobody voor sportprogramma’s vergelijkbaar met de officiële fabriekscoureurs.

Het circuitprogramma start in 2021 met ‘arrive and drive’-evenementen op diverse FIA Grade 1-circuits. Het technische personeel van Squadra Corse biedt ondersteuning, evenals vijfvoudig Le Mans-winnaar Emanuele Pirro en Lamborghini-fabrieksrijder Marco Mapelli.