Autoliefhebbers zijn ongetwijfeld al bekend met het concept van Gymkhana, waarin rallyrijders op een afgesloten terrein over een lastig parcours vol nauwe bochten en krappe ruimtes scheuren. Dit doen deze coureurs vaak bij wijze van training, maar inmiddels zijn er ook diverse competities waarbij deelnemers het parcours zo snel en nauwkeurig mogelijk moeten afleggen. Een van de drijvende krachten achter de groeiende bekendheid van Gymkhana is de Amerikaanse rallyrijder Ken Block, die inmiddels al ruim een decennium lang spectaculaire video's maakt van zijn capriolen op deze lastige baantjes.

Tien jaar lang deed Block dat met diverse auto's die liepen op fossiele brandstoffen, maar anno 2022 kan hij niet achterblijven in de trend van elektrificatie. Eind vorig jaar begon de 54-jarige rijder een samenwerking met Audi, dat speciaal voor hem de Audi S1 e-tron quattro Hoonitron heeft ontwikkeld. Het uiterlijk van die auto is gebaseerd op de iconische Audi Sport quattro S1 Pikes Peak en werd vorig jaar al onthuld, maar inmiddels is er ook meer duidelijk over de onderhuidse specificaties. De S1 Hoonitron heeft een accu van 800 volt die gebruikt wordt om twee elektrische motoren - afkomstig uit de Formule E - van stroom te voorzien. Het is onduidelijk hoeveel vermogen de auto precies heeft, al is wel bekend dat er zo'n 3.000 Nm aan koppel naar zowel de voor- als achteras wordt gestuurd.

Zo'n tien maanden na de aankondiging van de Audi S1 e-tron quattro Hoonitron heeft Block de auto voor het eerst in kunnen zetten voor het filmen van een video. Downtown Las Vegas werd afgezet voor de opnames van Elektrikhana, waarmee de Gymkhana-reeks in een nieuw stadium beland. Voor de gelegenheid haalde Audi diverse iconische racewagens van stal. Zo spelen de Audi 90 IMSA GTO uit 1989, Audi 200 Trans-Am uit 1988, Audi quattro S1 Pikes Peak uit 1987, Audi quattro Group B A2 uit 1984, Audi R8 LMP en de Audi R18 e-tron quattro een gastrol in de Elektrikhana-video, evenals Le Mans-legende Tom Kristensen. Bij de opnames is overigens het nodige rubber ingezet: naar verluidt heeft Block maar liefst 100 setjes banden gebruikt op zijn vierwielaangedreven S1 Hoonitron, ongeveer het dubbele aantal sets dat normaal voor de opnames van zijn Gymkhana-video's nodig is.

In de video bovenaan deze pagina zie je de capriolen die Block met zijn elektrische speeltje heeft uitgehaald in de straten van Las Vegas.

Fotogalerij: Block maakt Las Vegas onveilig met Audi S1 Hoonitron

Electrikhana 1 / 26 Foto door: Audi Electrikhana 2 / 26 Foto door: Audi Electrikhana 3 / 26 Foto door: Audi Electrikhana 4 / 26 Foto door: Audi Electrikhana 5 / 26 Foto door: Audi Electrikhana 6 / 26 Foto door: Audi Electrikhana 7 / 26 Foto door: Audi Electrikhana 8 / 26 Foto door: Audi Electrikhana 9 / 26 Foto door: Audi Electrikhana 10 / 26 Foto door: Audi Electrikhana 11 / 26 Foto door: Audi Electrikhana 12 / 26 Foto door: Audi Electrikhana 13 / 26 Foto door: Audi Electrikhana 14 / 26 Foto door: Audi Electrikhana 15 / 26 Foto door: Audi Electrikhana 16 / 26 Foto door: Audi Electrikhana 17 / 26 Foto door: Audi Electrikhana 18 / 26 Foto door: Audi Electrikhana 19 / 26 Foto door: Audi Electrikhana 20 / 26 Foto door: Audi Electrikhana 21 / 26 Foto door: Audi Electrikhana 22 / 26 Foto door: Audi Electrikhana 23 / 26 Foto door: Audi Electrikhana 24 / 26 Foto door: Audi Electrikhana 25 / 26 Foto door: Audi Electrikhana 26 / 26 Foto door: Audi