Promoted: Hoe je met Google Assistent een auto kunt kopen

De virtuele assistent van Google reageert op je stem en helpt met het vinden en bestellen van je auto. auto.nl die geen fysieke winkels heeft maar alleen online auto’s verkoopt, wil met deze nieuwe bestelmogelijkheid het gebruiksgemak rondom de aanschaf van een auto nog meer vergroten.

Meer dan 500 miljoen mensen over de hele wereld gebruiken op dit moment de spraakgestuurde digitale assistent Google Assistent*. Steeds meer bedrijven zetten deze functionaliteit in om consumenten aan zich te binden. auto.nl wil deze nieuwe besteltechniek laten integreren in de bestaande en gewenste levensstijl van de consument en acht daar nu de tijd rijp voor. Volgens de webshop wordt handsfree-technologie niet gelijk standaardgedrag maar zijn spraakgestuurde bestellingen een mooie aanvulling op het bestellen van een auto via de website.

Martijn Bovée General Manager van auto.nl: "Door corona hebben spraakgestuurde bestellingen een enorme vlucht genomen*. De afgelopen jaren is er ook een enorme technologische vooruitgang geboekt op het gebied van spraakherkenning, waardoor het nauwkeurig en gebruiksvriendelijk genoeg is om deze functionaliteit in te zetten bij de verkoop van auto’s. We hebben als doel de automotive branche te innoveren, dit past prima bij die ambitie.”

Hoe werkt het?

Bestellen via Google assistent werkt eenvoudig. Consumenten kunnen een bestelling plaatsen met een simpele spraakopdracht waarmee zij aangeven met auto.nl te willen spreken. De assistent leidt hen vervolgens stap voor stap naar de auto van hun keuze. De consument kan vervolgens met een spraak- opdracht een keuze maken en de bestelling bevestigen.

Bestellen via je telefoon

Spraakbesturing en spraakherkenningstechnologie wordt door consumenten steeds vaker gebruikt. Op dit moment maken zo’n 400.000 Nederlanders al gebruik van spraakgestuurde apparaten. Circa 29% van de bevolking maakt al gebruik van voice mogelijkheden op hun telefoon** Bij auto.nl wordt meer dan 50 procent van de verkopen al via een mobiele telefoon gedaan. “Veel van onze klanten zijn al gewend om online te bestellen via hun smartphone. Dit is een volgende stap om het voor hen nog makkelijker te maken”, zegt Martijn Bovée General Manager van auto.nl.