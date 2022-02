Marco Mattiacci was actief als president en CEO van Ferrari North America voordat hij begin 2014 werd aangesteld als teambaas van het Italiaanse Formule 1-team. Een kleine acht maanden later werd hij alweer vervangen. Sindsdien is de Italiaan bij Faraday Future en Envision vooral actief geweest in de elektrische mobiliteit. Nu gaat hij de uitdaging aan als global chief brand and commercial officer bij Aston Martin Lagonda.

“Dit nieuwe hoofdstuk voor Aston Martin is op dit moment het meest interessante project in de automotive industrie. Ik ben dolenthousiast om de handen ineen te slaan met het managementteam dat is samengesteld door Lawrence Stroll en Tobias Moers”, zegt Mattiacci. “Aston Martin is bezig om een nieuw soort klant aan te trekken met de nieuwe generatie producten, ultraluxe klantenervaringen en de terugkeer in de Grand Prix-racerij. Ik kijk ernaar uit aan de slag te gaan voor dit iconische merk, dat zich op het kruispunt van ultra luxe en high performance bevindt.”

Uit het statement van Aston Martin blijkt dat Mattiacci onder meer verantwoordelijk wordt voor de merk- en productintegratie met het Formule 1-team. Het merk keerde afgelopen jaar als fabrieksteam terug in F1, nadat Lawrence Stroll in 2018 het Racing Point F1 Team overnam.

Aston Martin haalt op donderdag het doek van de nieuwe Formule 1-bolide, de AMR22, waarmee Sebastian Vettel en Lance Stroll komend jaar uit gaan komen.