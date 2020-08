Hamilton overleeft late lekke band en wint 7de Britse Grand Prix

Nadat er in verschillende andere takken van sport al gevallen van corona waren gemeld, blijken ook Formule 1-coureurs niet immuun voor het virus. Op donderdagavond werd bekend dat Racing Point-rijder Sergio Perez positief was getest op COVID-19, waardoor hij deze en mogelijk ook de volgende race op Silverstone moet missen. Nico Hülkenberg werd in allerijl ingevlogen om de Mexicaan te vervangen. De Duitser kwalificeerde zich op zaterdag als dertiende met de RP20, maar zou op zondag niet van start gaan in de race. Op het moment dat hij zijn garage zou verlaten om naar de grid te rijden, bleek er een probleem te zijn met de power unit, waardoor er een streep ging door zijn deelname aan de Britse Grand Prix.

Zodoende gingen er maar negentien coureurs van start in de eerste van twee races op Silverstone. Lewis Hamilton begon van pole-position en hield Valtteri Bottas achter zich bij de start. Max Verstappen vertrok als derde en zag Charles Leclerc even voor zich komen, maar pakte de Ferrari-coureur bij de vierde bocht weer terug. Aan het einde van de eerste ronde was er een botsing tussen Alexander Albon en Kevin Magnussen, die de Deen in de bandenstapels zond. De Haas-coureur liet bij het ingaan van de laatste bocht wat ruimte aan de binnenkant waar de Britse Thai dankbaar gebruik van dacht te kunnen maken. Alleen stuurde Magnussen nog verder in op het moment dat de Red Bull-rijder binnendoor wilde wurmen, waardoor het linkervoorwiel van Albon tegen het rechterachterwiel van Magnussen kwam. De coureur uit Roskilde verloor zo de controle over zijn VF-20, waarna hij door de grindbak schoof en in de bandenstapels knalde. De crash was reden voor een vroege safety car.

Na vijf ronden ging de race weer verder. Hamilton bleef zonder veel problemen aan kop en ging er vervolgens samen met teamgenoot Bottas vandoor. In de dertiende ronde werd hun voorsprong echter tenietgedaan door een nieuwe safety car-periode. Alpha Tauri-coureur Daniil Kvyat liep bij het ingaan van Maggotts een lekke achterband op, waardoor hij op hoge snelheid van het circuit raakte en in de baanafzetting crashte. De Rus stapte ongedeerd uit, terwijl een flink aantal coureurs meteen de pits opzocht toen de safety car naar buiten kwam.

Romain Grosjean was samen met Alex Albon de enige die buiten bleef en lag zodoende achter Hamilton, Bottas, Verstappen en Leclerc op P5 toen het veld bij het ingaan van de negentiende ronde weer werd losgelaten. Lando Norris had er het meeste zin in bij de tweede herstart. De Brit stuurde zijn McLaren langs de Renault van Daniel Ricciardo voor P7 en nam daarna ook een kijkje bij teamgenoot Sainz. De Spanjaard maakte zich echter breed, waardoor Norris kort naast de baan kwam en alle zeilen bij moest zetten om Ricciardo voor te blijven. Sainz voerde in de ronden die volgden de druk op bij Grosjean, die na een discutabele verdedigende actie bij Brooklands op Hangar Straight alsnog zijn meerdere moest erkennen in de McLaren-coureur. Enkele ronden later was ook Norris langs de Fransman, die voor zijn eerdere moment met Sainz een waarschuwingsvlag kreeg gezwaaid voor onsportief rijgedrag. Niettemin leek Grosjean zich opnieuw schuldig te maken aan 'moving under braking' toen Ricciardo hem passeerde.

Hamilton en Bottas waren ondertussen opnieuw met zijn tweeën aan de horizon verdwenen, terwijl Verstappen op een eenzame derde plek rondreed. De Nederlander reed zo'n negen seconden achter de Mercedessen en tien seconden voor Leclerc. Tien ronden voor de finish meldde Bottas last te hebben van vibraties in zijn auto - er was duidelijk sprake van blaarvorming op zijn rechter voorband - waardoor een gevecht tussen de twee Mercedes-rijders voor de overwinning uitbleef. Hamilton leek comfortabel naar de zege te rijden, maar vervolgens brak een chaotische slotfase aan.

Allereerst reed Bottas lek, waardoor hij terug naar achteren viel en Verstappen naar P2 opschoof. Red Bull besloot de Limburger daarop naar binnen te halen voor een 'gratis' pitstop, maar had het team uit Milton Keynes dat maar niet gedaan, want in de laatste ronde ging ook een voorband van Hamilton naar de baan. De regerend kampioen kwam ondanks zijn kapotte rechter voorband als eerste aan de finish, maar dat was anders geweest als Verstappen geen nieuwe banden had gehaald. De Nederlander kwam zes seconden na de Mercedes-rijder als tweede over de eindstreep. Leclerc reed een race lang anoniem rond op de vierde plek, maar profiteerde van het probleem bij Bottas en completeerde het podium op Silverstone.

Ricciardo werd nog vierde, na een bandenprobleem bij Sainz. Norris werd vijfde, voor Ocon en Albon, die een tijdstraf kreeg voor zijn incident met Magnussen maar zich nog knap terug in de punten vocht. De verwachtingen waren hooggespannen rond Racing Point, maar het team moest zich tevreden stellen met een negende plek van Lance Stroll. Sebastian Vettel leek een rampzalig weekend buiten de punten af te sluiten, maar werd door alle bandenproblemen aan het einde nog tiende.

Over een week wordt er nog een Formule 1-race op het circuit van Silverstone gehouden, de 70th Anniversary Grand Prix getiteld.