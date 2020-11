Hamilton boekt briljante zege en stelt zevende wereldtitel veilig

De zege leek aanvankelijk ver weg voor Hamilton. De Mercedes-coureur stond slechts zesde op de grid en beleefde een uiterst moeizame openingsronde op de full wets. Later in de race verging het Hamilton echter een stuk beter op de intermediates. Na een pitstop van de verrassende man op pole Lance Stroll en een inhaalactie op diens teamgenoot Sergio Perez kwam Hamilton aan de leiding, waar hij daarna tot de finish zou blijven. De coureur uit Stevenage behaalde zo vrij onverwacht zijn tiende zege van het seizoen, wat ruimschoots voldoende was om de rijderstitel binnen te hengelen. Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas, die acht punten meer dan Hamilton moest scoren om nog kans te houden op het kampioenschap, had namelijk zijn dag niet en kwam na meerdere spins slechts als veertiende aan de finish.

De eerste Grand Prix van Turkije sinds 2011 ging door regen in de aanloop naar de race dus op een drijfnatte baan van start. De situatie op het circuit was voor het begin van de wedstrijd zelfs zo slecht dat Antonio Giovinazzi en George Russell schade reden op weg naar de grid. Giovinazzi belandde in een spin en botste met de voorkant van zijn Alfa Romeo tegen de baanafzetting. Russell gleed met zijn Williams bij de ingang van de pits tegen de muur.

Op het moment dat de race van start ging regende het niet meer, maar was het asfalt dus nog altijd wel flink nat. Het gros van het veld begon dan ook op de full wets. Stroll kwam goed weg van zijn pole-position en behield vrij eenvoudig de leiding. Max Verstappen kwam bijzonder moeizaam op gang vanaf de tweede startplek en viel ver terug. Voor de Nederlander kwam Daniel Ricciardo bij de eerste bocht in de knel bij Lewis Hamilton en Esteban Ocon, resulterend in een tikje van de Australiër tegen het achterwiel van zijn teamgenoot, die de Fransman in een spin zond. Valtteri Bottas zag het voor zijn neus gebeuren en ging eveneens in de rondte. Later in de eerste ronde ging Hamilton wijd bij de tiende en twaalfde bocht, waardoor hij posities verloor aan Sebastian Vettel, Max Verstappen en Alexander Albon. Dit alles resulterende in de volgende stand na de eerste doorkomst: Stroll, Perez, Vettel, Verstappen, Albon, Hamilton.

Stroll en Perez gingen in de openingsfase van de race riant aan de leiding en bleven aan kop nadat zij na een ronde of tien naar binnen waren gegaan om afscheid te nemen van de full wets en verder te gaan op de intermediates. Verstappen wilde aanvankelijk langer doorgaan op de blauw gemarkeerde regenbanden, waarop hij een prima gevoel leek te hebben, maar verloor al snel meerdere seconden per ronde op de al wel gestopte Hamilton, waardoor een pitstop niet langer kon worden uitgesteld. De vrees was even dat de Limburger nog achter Hamilton terug zou keren op de baan, maar ondanks dat er ook nog een kleine aanpassing werd gedaan bij de brake ducts kwam hij na zijn pitstop nog voor Vettel en Hamilton terug in de race. Nadat iedereen intermediates had gehaald, was de volgorde: Stroll, Perez, Verstappen, Vettel, Hamilton, Albon.

Hamilton had aanvankelijk dus een moeizame middag. De Brit worstelde met zijn remmen en zat na zijn bezoek aan de pits klem achter Vettel. Bij een poging om de Ferrari-coureur in te halen, ging hij wijd, waardoor hij een plek verloor aan Albon, die daarna kinderlijk eenvoudig de Duitser passeerde. De Red Bulls maakten een prima indruk in deze fase van de race, want Verstappen begon vervolgens de druk op te voeren bij Perez. De Nederlander zette zijn neus meerdere keren onder de achtervleugel van de Mexicaan. In de achttiende ronde deed hij dit opnieuw, maar ging hij wijd bij het uitkomen van de bocht, waardoor hij in een spin belandde en plekken verloor aan Albon, Vettel en Hamilton. Verstappen moest naar de pits voor nieuwe inters en vervolgde zijn weg op de achtste plaats.

De baan werd langzaam maar zeker wat droger en de coureurs kregen het steeds moeilijker op de intermediates, die in sommige gevallen serieuze tekenen van slijtage begonnen te vertonen. De teams besloten aanvankelijk om de rijders op de baan te laten en te wachten met een pitstop tot het asfalt droog genoeg zou zijn om meteen naar slicks te wisselen. Maar omdat dat moment maar niet kwam, werden verschillende coureurs op een gegeven moment alsnog maar naar binnen gehaald voor nieuwe intermediates, waaronder leider in de race Lance Stroll. Perez kwam zo aan kop te liggen, maar die werd al snel gepasseerd door Hamilton, die de smaak te pakken had gekregen op de intermediates die hij bij de eerste pitstop onder de auto had gekregen.

Hamilton lag zo ondanks de moeilijke eerste ronden ineens aan de leiding en had zijn banden bovendien dermate goed gehouden dat hij in tegenstelling tot Stroll geen nieuwe intermediates hoefde te halen in de pits. De Mercedes-coureur bouwde in de ronden die volgden een voorsprong van 25 seconden op ten opzichte van Perez, maar met nog enkele ronden te gaan werd het nog even spannend toen er een nieuwe bui onderweg leek naar het circuit. “Als het daadwerkelijk gaat regenen, dan zullen deze banden niet werken”, merkte Hamilton op, waarop zijn race-engineer Peter Bonnington reageerde: “Daarom zullen we om veiligheidsredenen een pitstop maken.” Hamilton zelf achtte een extra pitstop niet nodig, en de verwachtte regen kwam ook niet meer. De Brit finishte uiteindelijk met een halve minuut voorsprong op de rest.

Perez moest in de laatste ronde flink aan de bak om zijn tweede plek te verdedigen ten opzichte van Leclerc. De Monegask haalde de Racing Point in, maar verremde zich vervolgens voor de twaalfde bocht, waardoor Perez en Vettel hem weer voorbij gingen en zo dus nog tweede en derde werden. Leclerc finishte als vierde, terwijl Carlos Sainz een halve seconde daarachter als vijfde eindigde. Verstappen moest na een lastige middag genoegen nemen met een zesde plaats en moet nog bij de wedstrijdleiding komen voor het overschrijden van de witte lijn bij de pitsuitgang na een van zijn pitstops. De Nederlander ging gedurende de race meerdere keren naast de baan en belandde zeven ronden van het einde ook nog in een spin, toen het heel even iets harder leek te regenen. Albon finishte kort achter Verstappen als zevende. Stroll had het duidelijk niet naar zijn zin om zijn nieuwe set intermediates, die ook al snel versleten waren, en eindigde nog achter Lando Norris als negende. Ricciardo ging er met het laatste punt vandoor.

Hamilton maakte een emotionele indruk na het binnenhalen van zijn zevende wereldtitel, waarmee hij het recordaantal van Michael Schumacher heeft geëvenaard. “Dit is voor alle kinderen in de wereld die dromen van dingen die onmogelijk worden geacht”, zei hij over de boordradio. “Jullie kunnen het ook. Ik geloof in jullie. Bedankt iedereen voor jullie steun.”

Het Formule 1-seizoen 2020 gaat over twee weken verder met de Grand Prix van Bahrein.