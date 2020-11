Update: Gasly naar achterste startplek verwezen door stewards

Gasly kwalificeerde zich zaterdag in eerste instantie als 15de, maar kreeg twee plaatsen op de startgrid cadeau nadat McLaren-coureurs Carlos Sainz en Lando Norris werden teruggezet. Om tactische redenen besloot AlphaTauri dan maar om de krachtbron te vervangen en achteraan te starten. Het team vroeg de motorwissel zaterdagavond aan en kreeg daarvoor toestemming van de technisch afgevaardigde Jo Bauer.

Het team begon vervolgens in de garage aan de werkzaamheden, maar zondagochtend liet AlphaTauri aan Bauer weten dat het de krachtbron toch niet wilde vervangen, mogelijk door de gridstraffen voor Sainz en Norris.

Bauer concludeerde daarop dat het aanvankelijke verzoek tot een wissel mogelijk op illegale gronden was aangevraagd. “Vanochtend heeft het team de aanvraag ingetrokken, wat veronderstelt dat de wijziging is aangevraagd om strategische en niet om fysieke [technische] redenen”, aldus Bauer in een verklaring. Onder de regels van parc fermé zijn wijzigingen meestal alleen toegestaan als het team kan aantonen dat er een technisch probleem is, en dat eventuele vervangende onderdelen van dezelfde specificatie moeten zijn.

Bauer stelde verder dat er niet gecontroleerd kon worden of AlphaTauri mogelijk ook niet andere onderdelen dan alleen de krachtbron heeft vervangen. “Belangrijker is dat de auto al gedemonteerd was tot een stadium waarin het onmogelijk was voor de controleurs om te garanderen dat er geen enkele wijziging aan de auto is aangebracht.”

De technisch afgevaardigde heeft de zaak doorverwezen naar de wedstrijdleiding.

Update 10:53 uur: De FIA-stewards hebben besloten dat Gasly vanaf de laatste startplek aan de Grand Prix van Turkije moet beginnen. George Russell begint daarentegen vanuit de pits aan de Turkse GP. Hij crashte in een van de opwarmrondjes. Ook Antonio Giovinazzi crashte, maar hij staat wel gewoon op de grid.