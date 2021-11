Bottas blijft Hamilton voor in derde training Qatar, Verstappen P3

Het zit Nikita Mazepin vooralsnog niet erg mee dit weekend. Op vrijdag moest hij de gehele tweede training aan zich voorbij laten gaan, omdat zijn chassis moest worden vervangen, nadat het tijdens de eerste training schade had opgelopen op de kerbstones. Tijdens de derde en laatste oefensessie ging er opnieuw tijd verloren. De Rus wilde in navolging van Haas-teamgenoot Mick Schumacher als tweede de baan opgaan, maar de Ferrari-motor achterin de VF-21 klonk niet lekker. Mazepin zette zijn auto bij de uitgang van de pits stil en veroorzaakte zo een vroege rode vlag.

Nadat de monteurs van Haas de wagen van Mazepin hadden opgehaald, kon de training verder. Na een paar installatieruns werden na een minuut of tien de eerste tijden gereden. Valtteri Bottas ging aanvankelijk snelste met een 1.24.019, waar Lewis Hamilton daarna onder ging met een 1.23.950. Fernando Alonso liet zich vervolgens even bovenaan zien met een 1.23.904, alvorens de Mercedes-coureurs voor een nieuwe snelle ronde gingen. Bottas heroverde P1 met een 1.23.387, waarna Hamilton opnieuw sneller ging dan zijn teamgenoot door een 1.23.152 te noteren.

Bij Max Verstappen werd aan het begin van de training nog druk aan het Drag Reduction System gewerkt. De sessie was bijna halverwege toen de Limburger zich voor het eerst op de baan meldde, maar hij toonde vervolgens meteen zijn snelheid door met een 1.23.121 naar de eerste stek in de tijdenlijst te gaan. Een paar minuten later ging het Mercedes-duo echter weer op het gaspedaal staan. Hamilton zette, mogelijk geholpen door het feit dat het steeds koeler begon te worden, een 1.22.655 neer. Bottas bleek daarna echter de snellere van de twee: 1.22.573.

De achtervleugel van Verstappen bleek ondertussen nog altijd niet helemaal in orde. Het element dat opengaat als het DRS wordt geactiveerd, was net als op vrijdag op en neer aan het wapperen. Nadat Verstappen terug was in de garage, moesten de monteurs dus opnieuw met de achtervleugel aan de slag. “We hebben de situatie verbeterd, maar nog niet volledig opgelost. We zullen het voor de kwalificatie wel onder controle hebben”, deelde Red Bull mee aan Sky Sports.

In de slotfase van de training gingen de tijden verder omlaag. Hamilton kwam tien minuten voor het einde tot een 1.22.388, waarna Bottas terugkeerde bovenaan met een 1.22.310. Verstappen verbeterde zich naar een 1.22.651, waarmee hij de sessie als derde besloot. Het gat naar Bottas was 3,5 tienden, maar volgens de berekeningen van de Formule 1 was het verschil in kwalificatiepace tussen de Mercedessen en Verstappen liefst een halve seconde, waarmee Red Bull dus nog wat werk voor de boeg heeft voor de kwalificatie. Pierre Gasly klokte vlak voor het einde nog een 1.22.835, waarmee hij naar de vierde tijd ging. Sergio Perez zakte zodoende naar P5. Carlos Sainz, Fernando Alonso, Esteban Ocon, Charles Leclerc, die nog een aardige spin had bij de tweede bocht, en Yuki Tsunoda besloten de top-tien. Mazepin kwam niet meer de garage uit en eindigde de training zonder tijd onderaan.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Qatar begint om 15.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslag derde training Grand Prix van Qatar