Tech: Waarom Red Bull met argwaan naar de Mercedes-vleugel kijkt

Mercedes en Red Bull vechten zowel op als ook naast de baan een intens duel uit en de laatste episode van die strijd is nog niet geschreven. Zo kwam er in Qatar eindelijk duidelijkheid over het gevecht strijd in Brazilië, maar diende het volgende twistpunt zich alweer aan. Red Bull dreigt met een protest tegen de achtervleugel van Mercedes. Horner doet eerst een beroep op de FIA om te zorgen dat alles in lijn met het reglement is, maar mocht dat in zijn optiek niet voldoende zijn, dan volgt er een formeel protest.

Niet voor het eerst dit jaar steggelen de titelkandidaten over het doorbuigen van de achtervleugel. Zo toonde Mercedes zich rond de race in Baku ontevreden over het exemplaar van Red Bull en heeft het laatstgenoemde team de vleugel daadwerkelijk moeten aanpassen vanaf de Franse Grand Prix. Nu zijn de rollen omgedraaid en vermoedt Red Bull dat Mercedes een onreglementair voordeel behaalt. De vleugel zou doorbuigen op hoge snelheid, al werkt dat anders dan bij Red Bull in Baku. Motorsport.com legt uit hoe Mercedes eigenhandig een 'kleine DRS' kan creëren.

Zien er sporen zichtbaar bij Mercedes?

Alhoewel die vermoedens al langer bestaan, is het voor een rivaliserend team niet makkelijk om de verdachtmakingen hard te maken. Het is één van de redenen dat Verstappen na de kwalificatie in Brazilië zelfs maar eens poolshoogte ging nemen, al heeft Red Bull ook andere signalen om argwanend te zijn. Eén daarvan kwam tijdens de persconferentie voor teambazen aan bod op vrijdag.

Zo sprak Horner over "sporen" op de achtervleugel die laten zien dat het onderste element van de achtervleugel door zou buigen en een opening zou creëren. "We geloven best dat Mercedes iets meer snelheid uit die nieuwe verbrandingsmotor haalt, maar als je op sommige momenten 27 kilometer per uur sneller bent, is dat niet normaal. We zien heel duidelijk sporen op de vleugel, waaruit blijkt dat de vleugel flext. Dan is voor ons heel duidelijk wat er aan de hand is", sprak Horner.

Alhoewel Wolff enigszins verbaasd reageerde op de 'sporen'-suggestie van Horner, is inmiddels duidelijk waar Red Bull op doelt. Zo zou de onderstaande afbeelding en meer specifiek de afdruk bij de rode pijl aantonen dat de vleugel niet zo rigide is als gewenst, maar dat er speling in zit onder verschillende snelheden. De foto's an sich vormen geen sluitend bewijs, maar hebben wel argwaan gewekt bij Red Bull en passen bij het dossier dat het team over de Mercedes-vleugel wil maken.

Mercedes W12 rear wing detail Photo by: Uncredited

Red Bull vermoedt namelijk dat de achterkant van het onderste element op de bovenstaande foto doorbuigt bij Mercedes, waardoor het gat tussen beide horizontale vleugelelementen groter wordt dan toegestaan. In het FIA-reglement staat voorgeschreven dat dit gat tussen de 10 en 15 millimeter mag zijn, behalve als DRS in gebruik is - zoals in het veelbesproken artikel 3.6.8 staat. Dan mag het verschil tussen beide elementen namelijk 85 millimeter zijn. Als daadwerkelijk gebeurt wat Red Bull vermoedt, dan zakt de achterkant van het onderste element weg en ontstaat er een groter gat in de vleugel op rechte stukken dan toegestaan. Het is eigenlijk vergelijkbaar met de gewone DRS-werking en zou de hoeveelheid downforce en drag verminderen op rechte stukken, waardoor Mercedes een hogere topsnelheid kan halen.

Mercedes W12 rear wing gap detail Photo by: Giorgio Piola

Na de flexi wing-saga eerder dit jaar heeft de FIA voorgeschreven dat alle teams markeringspunten op de achtervleugel moeten aanbrengen om het doorbuigen te kunnen monitoren. De plaatsing van die punten valt op de onderstaande afbeeldingen goed te zien. Red Bull is echter van mening dat die markeringspunten nu niet voldoen. Dat zou komen doordat die punten (zoals bij de McLaren hieronder te zien) op het bovenste vleugelelement zitten en Mercedes juist speelt met de achterrand van het onderste element. Die rand zou doorbuigen, waardoor er op hoge snelheid al een opening ontstaat hetgeen een kleine DRS kan worden genoemd. Aangezien dat nog niet goed kan worden gecontroleerd met de aangebrachte markering, wil Red Bull bij de FIA aan de bel trekken. Als de autosportfederatie naar aanleiding daarvan niet ingrijpt, volgt er een formeel protest.