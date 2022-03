Verstappen snelste in afsluitende training Grand Prix van Bahrein

Net als de eerste training wordt de derde oefensessie in Bahrein verreden in omstandigheden die niet overeen komen met waarmee de teams in de kwalificatie en de race te maken krijgen, door het tijdstip op de dag waarop deze gehouden worden. De laatste vrije training kende dan ook een rustige start. Nadat het licht om 13.00 uur Nederlandse tijd op groen was gezet, zochten alleen de coureurs van Alfa Romeo, Haas en Mercedes de baan op. De rijders van die laatste twee teams hielden het bij een enkele installatieronde, de mannen van Alfa Romeo keerden na één getimede ronde terug bij hun team.

Na een kwartier werd het drukker op het circuit. Nadat Nico Hülkenberg en Lando Norris even bovenaan hadden gestaan, ging Lewis Hamilton naar de eerste stek door op de soft een 1.34.256 te rijden. Vervolgens zetten de Ferrari-coureurs aan op de zachte compound. Carlos Sainz Jr. liet een nieuwe snelste tijd noteren met een 1.34.217, waar Charles Leclerc vier tienden onder dook met een 1.33.797.

De training was twintig minuten onderweg toen Max Verstappen op de baan verscheen met de rode compound. De titelverdediger stuurde de Red Bull RB18 linea recta naar de eerste stek in de tijdenlijst door het Bahrain International Circuit te ronden in een 1.33.035, waarmee hij op dat moment liefst driekwart seconde sneller was dan de rest. De sessie was halverwege toen Leclerc de controle over zijn Ferrari verloor in de elfde bocht. De F1-75 schoof met aardig wat snelheid richting de baanafzetting, maar kwam - gelukkig voor de Monegask - in de grindbak tot stilstand. Leclerc kon de auto op eigen kracht uit de kiezels rijden, zodat hij de pits op kon zoeken voor een nieuwe set banden en een grondige poetsbeurt.

Met nog 25 minuten op de klok zette Hamilton opnieuw aan op zachte banden. De Mercedes-coureur ging paars in de eerste sector, maar was net iets te gretig bij het ingaan van de tiende bocht, waardoor er anderhalf tiende verloren ging. Hij passeerde de streep uiteindelijk in een 1.33.121, waarmee hij naar de tweede stek in de tijdenlijst ging en maar 0.086 langzamer was dan Verstappen. Zijn de problemen bij Mercedes dan toch niet zo groot als de Duitse fabrieksformatie iedereen wil laten denken?

Na een 1.33.053 van Sainz, waarmee de Spanjaard zich tussen Verstappen en Hamilton op P2 wurmde, zette George Russell Mercedes bovenaan met een 1.32.935. Andermaal een teken dat de vorm van de regerend constructeurskampioenen helemaal nog niet zo slecht is? Verstappen ging er op dat moment nog eens goed voor zitten, maar blokkeerde een wiel bij het aanremmen van de eerste bocht en ging van zijn gas. Charles Leclerc stuurde zijn Ferrari ondertussen naar een 1.32.640, die hem naar P1 promoveerde, maar Verstappen kwam tijdens zijn tweede push lap nog tot een 1.32.544, waarmee hij de sessie bovenaan eindigde.

Zo rustig als het was aan het begin van de training, zo druk was het in de slotfase. Sergio Perez ging achter Verstappen en Leclerc naar de derde tijd, waardoor Russell, Sainz en Hamilton zakten naar respectievelijk de vierde, vijfde en zesde plek. Kevin Magnussen volgde een uitstekende eerste dag in Bahrein op met de zevende tijd in de derde training. Valtteri Bottas en Guanyu Zhou zaten er eveneens goed bij door hun Alfa Romeo’s naar de achtste en negende tijd te brengen. Aston Martin-coureur Lance Stroll completeerde de top-tien in VT3.

Onderaan in de tijdenlijst bevonden zich de coureurs van Alpine en Williams. Zij moesten meer dan twee seconden toegeven op Verstappen. In het geval van Nicholas Latifi bedroeg het verschil zelfs drie tellen. Yuki Tsunoda zou geen enkele ronde rijden in de laatste training. Toen de Japanner zijn AlphaTauri de pitbox uit wilde draaien, bleek er een hydraulisch probleem te zijn met zijn auto, dat de monteurs van het team uit Faenza niet voor het einde van de sessie wisten te verhelpen.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Bahrein begint om 16.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslag derde training F1 Grand Prix van Bahrein