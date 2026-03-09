Wanneer is de volgende F1-race? De volledige kalender voor 2026
Wanneer staat de volgende Formule 1-race op het programma? Je vindt het in dit handige overzicht.
De koningsklasse van de autosport is in 2026 begonnen aan een nieuw tijdperk met een volledig nieuw technisch reglement. Door de introductie van een nieuw chassis en een nieuwe motor werd er meer getest en vond de eerste test ook eerder plaats dan we in de afgelopen jaren gewend waren. De teams en coureurs wacht dus een lang en druk Formule 1-seizoen 2026.
Waar en wanneer is de volgende F1-race?
- Datum: zondag 15 maart 2026
- Race: Grand Prix van China
- Circuit: Shanghai International Circuit
- Starttijd Nederlandse tijd: 08.00 uur
- Starttijd lokale tijd: 15.00 uur
De volgende race van het Formule 1-seizoen 2026 vindt plaats op het Shanghai International Circuit in China. De Grand Prix van China vormt de tweede ronde van het kampioenschap en komt kort na de seizoensopener in Australië, waar Mercedes direct een krachtig statement maakte met een dominante één-twee van George Russell en Andrea Kimi Antonelli.
Het raceweekend in Shanghai krijgt bovendien extra betekenis, omdat het het allereerste sprintweekend is met de nieuwe generatie F1-auto’s. Deze wagens zijn gebouwd volgens het ingrijpend herziene technische reglement dat in 2026 is ingevoerd, met onder meer een veel grotere rol voor elektrische energie in de power units.
Voor de teams vormt het weekend meteen een stevige uitdaging. Door het sprintformat krijgen zij slechts één vrije training om de afstelling te optimaliseren en vooral het energiemanagement zo goed mogelijk onder controle te krijgen. Juist dat energiemanagement speelt dit jaar een cruciale rol in de prestaties van de nieuwe auto's.
Data F1-wintertests 2026
In aanloop naar het Formule 1-seizoen van 2026 stonden er drie wintertests op het programma, nadat er in 2025 slechts één testsessie werd afgewerkt. Vanwege de introductie van een volledig nieuw chassis met actieve aerodynamica en een ingrijpend gewijzigde power unit kregen de teams aanzienlijk meer tijd om hun auto's te leren begrijpen en betrouwbaar te maken. De extra testdagen moesten ervoor zorgen dat de grid beter voorbereid aan de start van de seizoensopener in Melbourne verscheen.
Wintertest 1 (shakedown achter gesloten deuren)
|Datum
|Circuit
|Maandag 26 januari 2026
|Circuit de Barcelona-Catalunya
|Dinsdag 27 januari 2026
|Circuit de Barcelona-Catalunya
|Woensdag 28 januari 2026
|Circuit de Barcelona-Catalunya
|Donderdag 29 januari 2026
|Circuit de Barcelona-Catalunya
|Vrijdag 30 januari 2026
|Circuit de Barcelona-Catalunya
Wintertest 2
|Datum
|Circuit
|Woensdag 11 februari 2026
|Bahrain International Circuit
|Donderdag 12 februari 2026
|Bahrain International Circuit
|Vrijdag 13 februari 2026
|Bahrain International Circuit
Wintertest 3
|Datum
|Circuit
|Woensdag 18 februari 2026
|Bahrain International Circuit
|Donderdag 19 februari 2026
|Bahrain International Circuit
|Vrijdag 20 februari 2026
|Bahrain International Circuit
F1-kalender 2026
De Formule 1-kalender telt in 2026 opnieuw 24 races, maar bevat enkele opvallende veranderingen. Zo vindt de Grand Prix van Spanje plaats op een nieuw circuit in Madrid en is de Grand Prix van Emilia-Romagna van het schema verdwenen. Er staan twee races in Spanje op het programma, want het Circuit de Barcelona-Catalunya organiseert in 2026 nog steeds een F1-race, zij het onder de naam Grand Prix van Barcelona-Catalunya. De Dutch Grand Prix staat voor het laatst op de kalender. Na een succesvolle reeks edities sinds de terugkeer in 2021 verdwijnt Zandvoort na 2026 van het programma, waardoor de race op het duinencircuit dit jaar een extra bijzonder tintje krijgt.
De volledige racekalender voor 2026
|Datum
|Race
|Locatie
|6-8 maart
|Grand Prix van Australië
|Melbourne
|13-15 maart
|Grand Prix van China
|Shanghai
|27-29 maart
|Grand Prix van Japan
|Suzuka
|10-12 april
|Grand Prix van Bahrein
|Sakhir
|17-19 april
|Grand Prix van Saudi-Arabië
|Jeddah
|1-3 mei
|Grand Prix van Miami
|Miami
|22-24 mei
|Grand Prix van Canada
|Montréal
|5-7 juni
|Grand Prix van Monaco
|Monaco
|12-14 juni
|Grand Prix van Barcelona-Catalunya
|Barcelona
|26-28 juni
|Grand Prix van Oostenrijk
|Spielberg
|3-5 juli
|Grand Prix van Groot-Brittannië
|Silverstone
|17-19 juli
|Grand Prix van België
|Spa
|24-26 juli
|Grand Prix van Hongarije
|Boedapest
|21-23 augustus
|Grand Prix van Nederland
|Zandvoort
|4-6 september
|Grand Prix van Italië
|Monza
|11-13 september
|Grand Prix van Spanje
|Madrid
|24-26 september*
|Grand Prix van Azerbeidzjan
|Baku
|9-11 oktober
|Grand Prix van Singapore
|Singapore
|23-25 oktober
|Grand Prix van Verenigde Staten
|Austin
|30 oktober - 1 november
|Grand Prix van Mexico-Stad
|Mexico-Stad
|6-8 november
|Grand Prix van São Paulo
|São Paulo
|19-21 november
|Grand Prix van Las Vegas
|Las Vegas
|27-29 november
|Grand Prix van Qatar
|Lusail
|4-6 december
|Grand Prix van Abu Dhabi
|Yas Marina
* De Grand Prix van Azerbeidzjan wordt op verzoek van de promotor op zaterdag verreden, omdat zondag 27 september Herdenkingsdag is.
Sprintraces in 2026
In 2026 staan er opnieuw zes sprintraces op de Formule 1-kalender, waarbij het format ongewijzigd blijft ten opzichte van afgelopen jaar. Ook komend seizoen wordt het sprintweekend dus opgebouwd met een vrije training en een sprintkwalificatie op vrijdag, en een sprintrace op zaterdag, naast de reguliere kwalificatie op zaterdag en de Grand Prix op zondag. Wel is er geschoven met de locaties van de sprintraces. China en Miami behouden hun sprintrace, maar in plaats van België, Austin, Brazilië en Qatar krijgen in 2026 Canada, Groot-Brittannië, Zandvoort en Singapore een sprintrace. Voor Montréal, Zandvoort en Singapore is het de eerste keer dat zij een sprintweekend organiseren.
De locaties van de sprintraces in 2026
|Datum
|Grand Prix
|Circuit
|13-15 maart
|China
|Shanghai International Circuit
|1-3 mei
|Miami
|Miami International Autodrome
|22-24 mei
|Canada
|Circuit Gilles Villeneuve
|3-5 juli
|Groot-Brittannië
|Silverstone Circuit
|21-23 augustus
|Nederland
|Circuit Zandvoort
|9-11 oktober
|Singapore
|Marina Bay Street Circuit
