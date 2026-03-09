Wanneer is de volgende F1-race? De volledige kalender voor 2026

De koningsklasse van de autosport is in 2026 begonnen aan een nieuw tijdperk met een volledig nieuw technisch reglement. Door de introductie van een nieuw chassis en een nieuwe motor werd er meer getest en vond de eerste test ook eerder plaats dan we in de afgelopen jaren gewend waren. De teams en coureurs wacht dus een lang en druk Formule 1-seizoen 2026.

Waar en wanneer is de volgende F1-race?

Datum: zondag 15 maart 2026

Race: Grand Prix van China

Circuit: Shanghai International Circuit

Starttijd Nederlandse tijd: 08.00 uur

Starttijd lokale tijd: 15.00 uur

De volgende race van het Formule 1-seizoen 2026 vindt plaats op het Shanghai International Circuit in China. De Grand Prix van China vormt de tweede ronde van het kampioenschap en komt kort na de seizoensopener in Australië, waar Mercedes direct een krachtig statement maakte met een dominante één-twee van George Russell en Andrea Kimi Antonelli.

Het raceweekend in Shanghai krijgt bovendien extra betekenis, omdat het het allereerste sprintweekend is met de nieuwe generatie F1-auto’s. Deze wagens zijn gebouwd volgens het ingrijpend herziene technische reglement dat in 2026 is ingevoerd, met onder meer een veel grotere rol voor elektrische energie in de power units.

Voor de teams vormt het weekend meteen een stevige uitdaging. Door het sprintformat krijgen zij slechts één vrije training om de afstelling te optimaliseren en vooral het energiemanagement zo goed mogelijk onder controle te krijgen. Juist dat energiemanagement speelt dit jaar een cruciale rol in de prestaties van de nieuwe auto's.

Data F1-wintertests 2026

In aanloop naar het Formule 1-seizoen van 2026 stonden er drie wintertests op het programma, nadat er in 2025 slechts één testsessie werd afgewerkt. Vanwege de introductie van een volledig nieuw chassis met actieve aerodynamica en een ingrijpend gewijzigde power unit kregen de teams aanzienlijk meer tijd om hun auto's te leren begrijpen en betrouwbaar te maken. De extra testdagen moesten ervoor zorgen dat de grid beter voorbereid aan de start van de seizoensopener in Melbourne verscheen.

Wintertest 1 (shakedown achter gesloten deuren)

Datum Circuit Maandag 26 januari 2026 Circuit de Barcelona-Catalunya Dinsdag 27 januari 2026 Circuit de Barcelona-Catalunya Woensdag 28 januari 2026 Circuit de Barcelona-Catalunya Donderdag 29 januari 2026 Circuit de Barcelona-Catalunya Vrijdag 30 januari 2026 Circuit de Barcelona-Catalunya

Wintertest 2

Datum Circuit Woensdag 11 februari 2026 Bahrain International Circuit Donderdag 12 februari 2026 Bahrain International Circuit Vrijdag 13 februari 2026 Bahrain International Circuit

Wintertest 3

Datum Circuit Woensdag 18 februari 2026 Bahrain International Circuit Donderdag 19 februari 2026 Bahrain International Circuit Vrijdag 20 februari 2026 Bahrain International Circuit

F1-kalender 2026

De Formule 1-kalender telt in 2026 opnieuw 24 races, maar bevat enkele opvallende veranderingen. Zo vindt de Grand Prix van Spanje plaats op een nieuw circuit in Madrid en is de Grand Prix van Emilia-Romagna van het schema verdwenen. Er staan twee races in Spanje op het programma, want het Circuit de Barcelona-Catalunya organiseert in 2026 nog steeds een F1-race, zij het onder de naam Grand Prix van Barcelona-Catalunya. De Dutch Grand Prix staat voor het laatst op de kalender. Na een succesvolle reeks edities sinds de terugkeer in 2021 verdwijnt Zandvoort na 2026 van het programma, waardoor de race op het duinencircuit dit jaar een extra bijzonder tintje krijgt.

De volledige racekalender voor 2026

Datum Race Locatie 6-8 maart Grand Prix van Australië Melbourne 13-15 maart Grand Prix van China Shanghai 27-29 maart Grand Prix van Japan Suzuka 10-12 april Grand Prix van Bahrein Sakhir 17-19 april Grand Prix van Saudi-Arabië Jeddah 1-3 mei Grand Prix van Miami Miami 22-24 mei Grand Prix van Canada Montréal 5-7 juni Grand Prix van Monaco Monaco 12-14 juni Grand Prix van Barcelona-Catalunya Barcelona 26-28 juni Grand Prix van Oostenrijk Spielberg 3-5 juli Grand Prix van Groot-Brittannië Silverstone 17-19 juli Grand Prix van België Spa 24-26 juli Grand Prix van Hongarije Boedapest 21-23 augustus Grand Prix van Nederland Zandvoort 4-6 september Grand Prix van Italië Monza 11-13 september Grand Prix van Spanje Madrid 24-26 september* Grand Prix van Azerbeidzjan Baku 9-11 oktober Grand Prix van Singapore Singapore 23-25 oktober Grand Prix van Verenigde Staten Austin 30 oktober - 1 november Grand Prix van Mexico-Stad Mexico-Stad 6-8 november Grand Prix van São Paulo São Paulo 19-21 november Grand Prix van Las Vegas Las Vegas 27-29 november Grand Prix van Qatar Lusail 4-6 december Grand Prix van Abu Dhabi Yas Marina

* De Grand Prix van Azerbeidzjan wordt op verzoek van de promotor op zaterdag verreden, omdat zondag 27 september Herdenkingsdag is.

Sprintraces in 2026

In 2026 staan er opnieuw zes sprintraces op de Formule 1-kalender, waarbij het format ongewijzigd blijft ten opzichte van afgelopen jaar. Ook komend seizoen wordt het sprintweekend dus opgebouwd met een vrije training en een sprintkwalificatie op vrijdag, en een sprintrace op zaterdag, naast de reguliere kwalificatie op zaterdag en de Grand Prix op zondag. Wel is er geschoven met de locaties van de sprintraces. China en Miami behouden hun sprintrace, maar in plaats van België, Austin, Brazilië en Qatar krijgen in 2026 Canada, Groot-Brittannië, Zandvoort en Singapore een sprintrace. Voor Montréal, Zandvoort en Singapore is het de eerste keer dat zij een sprintweekend organiseren.

De locaties van de sprintraces in 2026

Datum Grand Prix Circuit 13-15 maart China Shanghai International Circuit 1-3 mei Miami Miami International Autodrome 22-24 mei Canada Circuit Gilles Villeneuve 3-5 juli Groot-Brittannië Silverstone Circuit 21-23 augustus Nederland Circuit Zandvoort 9-11 oktober Singapore Marina Bay Street Circuit