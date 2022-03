De FIA World Motor Sport Council is tijdens de seizoensopener in Bahrein bijeengekomen en het rapport over de F1-finale stond met stip bovenaan de agenda. De veelbesproken slotrace heeft Michael Masi al de kop gekost als wedstrijdleider in de Formule 1, maar dat neemt niet weg dat veel betrokkenen het volledige rapport openbaar wilden hebben. Max Verstappen gaf vrijdag aan dat hij dat overbodig achtte, maar de FIA heeft anders besloten en het bestand zaterdag vrijgegeven.

Naar eer en geweten, maar wel een menselijke fout

De korte samenvatting is dat Michael Masi weliswaar naar eer en geweten heeft gehandeld, maar dat hij volgens de onderzoekers wel 'een menselijke fout' heeft gemaakt in de safety car-procedure. Het maakt de conclusie tweeledig: ja, Masi heeft volgens de onderzoekers onorthodox gehandeld, maar nee, hij heeft niet doelbewust de uitslag en daarmee het kampioenschap gemanipuleerd. "In combinatie met het streven om in het Formule 1-seizoen 2021 zoveel mogelijk onder 'groen' te eindigen, concluderen de onderzoekers dat de wedstrijdleider met goede bedoelingen en naar eer en geweten heeft gehandeld."

Dat roept wel meteen de vraag op waarom Masi überhaupt terzijde is geschoven, zou het dan toch symboolpolitiek zijn? Volgens de FIA niet, zo staat iets verderop vermeld: "Het proces om de auto's met een ronde achterstand in kaart te brengen, is tot dusver steeds handmatig gebeurd. Een menselijke fout heeft geleid tot het feit dat in Abu Dhabi niet alle auto's zich van een ronde achterstand hebben ontdaan", spreekt de FIA dus wel van een menselijke fout door Masi. Om die reden wordt dat proces met coureurs op een ronde achterstand in het vervolg geautomatiseerd. "Het handmatig verwerken brengt een grotere kans op menselijke fouten met zich mee. Daarom is er software voor dit proces ontwikkeld en zal in de toekomst automatisch worden aangegeven welke auto's zich van een ronde achterstand moeten ontdoen. Bovendien zijn de sportieve reglementen aangepast voor 2022 en is van 'any lapped cars' nu 'all lapped cars' gemaakt."

Daarnaast heeft de Formule 1 naar aanleiding van Abu Dhabi een nieuwe functie in het leven geroepen, de zogenaamde 'F1 sporting director'. De FIA maakt formeel nog niet bekend wie deze functie heeft gekregen, al wordt er in het statement wel toegevoegd dat het proces inmiddels is afgerond. De nieuwe sporting director gaat vanaf dit jaar over het opstellen van en de bewoordingen in de F1-reglementen, oftewel het sportieve en technische reglement. Voordien lag die taak ook op het bordje van de wedstrijdleider, waardoor het takenpakket van Masi zeer omvangrijk was.

Wereldtitel Verstappen zonder twijfel valide

Volgens de onderzoekers staat wel als een paal boven water dat de uitslag van Abu Dhabi en daarmee de wereldtitel van Max Verstappen valide is. Aan de waarde van zijn wereldtitel moet volgens de FIA niet worden getwijfeld. "De resultaten van de Abu Dhabi Grand Prix en het F1-wereldkampioenschap 2021 zijn valide. Ze zijn ook definitief en kunnen niet meer worden veranderd. In overeenstemming met het reglement heeft de Mercedes een protest ingediend na de race, dat is afgewezen door de stewards. Daarna had Mercedes nog de mogelijkheid om naar het FIA International Court of Appeal te stappen, maar dat heeft het team niet gedaan. Verder zijn er geen mogelijkheden om de uitslag te veranderen."