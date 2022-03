Verstappen vindt gedetailleerd rapport over Abu Dhabi overbodig

Op zaterdag komt de World Motor Sport Council van de FIA bijeen in Bahrein om onder meer over het rapport over de gebeurtenissen in Abu Dhabi te praten. Lewis Hamilton zou graag zien dat het volledige rapport aan iedereen wordt vrijgegeven en ook Formule 1-baas Stefano Domenicali liet weten dat het goed zou zijn als het document naar buiten wordt gebracht.

Max Verstappen liet op vrijdagochtend echter weten geen interesse te hebben in het zien van het complete rapport. “Ik denk niet dat we het volledige rapport nodig hebben”, zei Verstappen tijdens de persconferentie. Dat de FIA evalueert, vindt Verstappen wel een positieve ontwikkeling. “Het is altijd goed om een gesprek te hebben over wat er in het vorige jaar is gebeurd en wat er beter kan in het nieuwe jaar. Want dat toen de teams toch ook? Die analyseren ook alles wat ze doen. We zullen zien waar de FIA mee komt. Als er dingen op een eenvoudigere en begrijpelijkere manier kunnen worden opgeschreven, dan moet dat echter zeker gebeuren.”

De FIA heeft al verschillende maatregelen genomen naar aanleiding van de controversiële slotfase in Abu Dhabi. Zo is Michael Masi vervangen voor twee nieuwe race directors die elkaar gaan afwisselen, is Herbie Blash teruggehaald als permanente adviseur om de dienstdoende wedstrijdleider te ondersteunen en wordt er vanaf dit jaar gewerkt met een race control op afstand. Verder zijn de regels omtrent het gebruik van de safety car aangepast. Zo staat nu duidelijk geschreven dat alle achterliggers naar voren moeten worden gestuurd, voordat de race kan worden hervat. In Abu Dhabi kregen alleen de coureur die tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen reden, de instructie om de leiders en de safety car in te halen.

Ferrari-coureur Charles Leclerc zou wel graag zien dat het hele rapport beschikbaar komt. “Ik denk dat het belangrijk is om transparantie te hebben en de mogelijkheid te hebben om het in te zien. Of ik het helemaal ga lezen, betwijfel ik. Het zal waarschijnlijk te lang zijn. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om in grote lijnen te weten wat erin staat en te weten welke conclusies er zijn getrokken, zodat we er als sport van kunnen leren en deze situaties in de toekomst beter kunnen managen.”

