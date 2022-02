Niels Wittich (DTM) en Eduardo Freitas (WEC) nemen de taken van Michael Masi met ingang van de aankomende Formule 1-test in Barcelona over. Het is onderdeel van een nieuw racemanagement, zoals FIA-president Mohammed Ben Sulayem het noemt. "Tot slot wil ik laten weten dat er voor de start van de Barcelona-test een nieuw managementteam voor de races ingesteld gaat worden. Niels Wittich en Edoardo de Freitas zullen wisselend optreden als racedirecteur met assistentie van Herbie Blash als permanente senior adviseur. Michael Masi heeft drie jaar lang de zeer moeilijke taak vervuld als opvolger van Charlie Whiting."

Ben Sulayem heeft de plannen maandag voorgelegd aan de Formule 1-teams en management van de Formule 1. Hij heeft naar eigen zeggen 'brede steun' gekregen voor de plannen, ook van de World Motor Sport Council en zijn senatoren binnen de FIA. Michael Masi krijgt een functie elders binnen de FIA. "Masi zal binnen de FIA een nieuwe positie krijgen. Ik heb de plannen voorgesteld aan de leden van het World Motor Sport Council en de senaat. Zij hebben hun steun uitgesproken. Hiermee heeft de FIA een nieuw hoofdstuk geopend voor de Formule 1 en de manier waarop we de reglementen controleren. Zonder de scheidsrechters is er geen sport, wederzijds respect en begrip voor de rol van de wedstrijdleider is essentieel voor de FIA.”

Introductie van de Virtual Race Control Room

Verder komt de FIA met een nieuw systeem om de taak van de wedstrijdleiders eenvoudiger en overzichtelijker te maken. “Ten eerste willen we de wedstrijdleider ondersteunen door middel van een Virtual Race Control Room, net zoals de VAR in het voetbal”, vervolgt Ben Sulayem. “Dit wordt gepositioneerd in een van de FIA-kantoren als back-up buiten het circuit. Deze zal constant in contact staan met de FIA-racedirecteur en helpt op die manier om de sportieve reglementen te controleren door gebruik te maken van de meest moderne technieken."

Tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi en eerdere races werd het radioverkeer tussen de teammanagers en de FIA-racedirecteur Masi rechtstreeks uitgezonden. Dit kwam de organisatie van de Formule 1 op felle kritiek te staan omdat het daarmee de twijfel van Masi wereldkundig maakte. "Radiocommunicatie wordt niet langer live op televisie uitgezonden", stelt de FIA-preses daarom. "De racedirecteur moet zonder inmenging van buitenaf zijn werk kunnen doen, zonder de druk van de buitenwereld. Hij kan op die manier zelfstandig beslissingen nemen." Wel blijft het voor teams mogelijk om vragen te stellen aan de wedstrijdleider, al worden daar ook nieuwe richtlijnen voor opgesteld.

Reglementair zullen er ook nog wat zaken veranderen. De procedures van de safety car worden herzien en waar nodig aangepast. De FIA-president verwacht tijdens de volgende bijeenkomst van de F1 Commission met een voorstel te komen. Dit zal nog voor de start van het seizoen plaatsvinden.

De timing van het statement van de FIA-president is pikant. De verklaring kwam naar buiten op het moment dat Ferrari bezig was met de teampresentatie van de nieuwe F1-75. Dit is hoogst ongebruikelijk in de Formule 1.

VIDEO: De volledige speech van FIA-president Mohammed Ben Sulayem