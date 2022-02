Ferrari toont nieuwe F1-auto van Charles Leclerc en Carlos Sainz

Woensdag ging er al een foto rond op internet van de F1-75, zoals Ferrari haar nieuwste creatie heeft gedoopt, maar dat mocht de pret in Maranello niet drukken. In aanwezigheid van de kopstukken binnen het team werd donderdag de wagen voor 2022 gepresenteerd, waarbij het net als bij Aston Martin en McLaren ging om de echte auto en niet een zogenaamde showcar, zoals bij onder andere Red Bull Racing het geval was.

De nieuwe Ferrari heeft een agressief ontwerp. Met de name de puntige neus en de sidepods die aan de bovenzijde zijn ingedeukt, trekken de aandacht. De kleurstelling - rood met zwarte vleugels - roept vooral herinneringen op aan de auto’s waarmee het Italiaanse merk in de jaren tachtig en negentig in de Formule 1 actief was. Ook de halo, de bovenkant van de engine cover en de startnummers zijn zwart geworden. Dat zwart in 2022 een meer prominente rol ging spelen op de auto, werd vorige week al duidelijk toen het team een foto deelde van Carlos Sainz Jr. en Charles Leclerc in hun nieuwe teamkleding. De polo die de coureurs droegen, was voorzien van zwarte mouwen en een zwarte horizontale band over de borst.

De wagen draagt de naam F1-75 omdat het op 12 maart 75 jaar geleden is dat oprichter Enzo Ferrari de 125 S voor het eerst aanslingerde. De 125 S was de eerste wagen die de naam Ferrari droeg. “De auto ziet er heel anders en behoorlijk agressief uit”, zegt teambaas Mattia Binotto over de auto, terwijl hij een blik werpt op de F1-75. “De meest zichtbare veranderingen zijn aan het bodywork, doordat de regels ons op dat vlak de meeste vrijheid gaven. Ik vind onze auto in dat opzicht vrij indrukwekkend. Er is veel werk gestoken in het verpakken van de power unit. Dit is bij deze wagen compleet anders dan bij de vorige auto, net als de koeling.”

Ook aan de motor, die vanaf dit seizoen niet verder ontwikkeld mag worden, is hard gewerkt. Binotto: “We hebben gedurende de winter ook veel aan de power unit gewerkt, of gedurende het hele vorige jaar eigenijk, omdat dit een belangrijk element is voor de komende seizoenen. We zijn innovatief te werk gegaan met de verbrandingsmotor en hebben het hybride deel dat we vorig seizoen hebben geïntroduceerd verder ontwikkeld. Ook onder de kap is er dus veel gebeurd.”

Hoewel met de nieuwe auto’s de resetknop wordt ingedrukt qua onderlinge krachtsverhoudingen, zal Ferrari met de F1-75 verder willen gaan op de weg die het vorig jaar is ingeslagen. Na een uiterst teleurstellend 2020, dat volgde op een geheim akkoord dat met de FIA was gesloten aangaande de krachtbron, vond de Scuderia in 2021 weer de weg omhoog. Ferrari versloeg McLaren uiteindelijk voor de derde plek bij de constructeurs, nadat het team een jaar eerder nog zesde was geworden. In 2022 hoopt de Scuderia volop mee te doen voor de prijzen.

Carlos Sainz en Charles Leclerc vormen dus opnieuw het rijderspaar van de formatie. Met name de van McLaren overgekomen Sainz maakte vorig seizoen indruk door zich razendsnel aan te passen aan zijn nieuwe omgeving. De Spanjaard legde Leclerc vrijwel onmiddellijk het vuur aan de schenen en scoorde uiteindelijk meer podiumplaatsen én meer punten dan de Monegask, al zat het Leclerc in 2021 ook niet altijd mee. Zo kon hij niet van pole-position starten in zijn thuisrace in Monaco omdat er schade was aan de versnellingsbak, die na een crash in de kwalificatie niet was vervangen, en werd hij in Hongarije bij de start uit de wedstrijd gereden door Lance Stroll. "Het is lastig in te schatten, maar ik denk dat hij zeker veertig punten meer had moeten hebben", zei Binotto daar eerder over.

Over zijn verwachtingen voor aankomend seizoen, zei Leclerc: “Het wordt een heel belangrijk seizoen voor het team en voor ons coureurs. Er ligt een goede kans voor ons, dus we hebben er allemaal zeer hoge verwachtingen van. We zullen ons best doen om dit seizoen fantastische resultaten te scoren.” Sainz hoopt in 2022 verder te bouwen op zijn goede start bij het team: “Ik ben helemaal klaar voor het aankomende seizoen. 2021 was een geweldig jaar. Ik heb kunnen zien hoe het team van binnen werkt en kunnen wennen aan mijn nieuwe omgeving. Nu is het tijd om het team naar het volgende niveau te tillen en een volgende stap te zetten. We willen in 2022 nog meer successen behalen.”

De F1-75 maakt op vrijdag haar eerste meters tijdens een demo-evenement op het circuit van Fiorano.

Video: De Ferrari F1-75 onthuld