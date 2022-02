FIA geeft onderzoeksrapport van Abu Dhabi nog niet vrij

De F1 Commission kwam maandag in Londen bijeen voor een reguliere vergadering, maar daar stond wel het onderzoeksrapport van de FIA naar de Grand Prix van Abu Dhabi hoog op de agenda. Het rapport is intern met de teams gedeeld, maar er zijn nog geen details naar buiten gebracht. Dat heeft te maken met de feedback van de teams, die FIA-president Mohammed Ben Sulayem wil verwerken in het uiteindelijke rapport. Het is ook nog niet duidelijk of FIA-racedirecteur Michael Masi de schifting gaat overleven en welke maatregelen genomen worden om een herhaling van Abu Dhabi te voorkomen. Geruchten over ondersteuning van andere wedstrijdleiders zijn vooralsnog niet bevestigd.

In een korte verklaring over het onderzoeksrapport zegt de FIA maandagmiddag: "De FIA-president had de leiding over diepgaande gesprekken over de Grand Prix van Abu Dhabi in 2021. Feedback van de F1 Commission over de gebeurtenissen worden in de analyse van de president verwerkt en hij zal in de komende dagen meer details geven over structurele veranderingen en een actieplan voor de toekomst."

De Grand Prix van Abu Dhabi zorgde voor in december een ongekend spectaculaire ontknoping van een heerlijk Formule 1-seizoen, maar vooral in de monden van Mercedes-aanhangers bleef een zure smaak achter. Masi handelde tijdens de slotfase van de race in strijd met het reglement toen hij de safety car vroegtijdig naar binnen haalde om uiteindelijk nog een laatste ronde op snelheid te kunnen houden. Lewis Hamilton werd het slachtoffer toen Max Verstappen hem in de laatste ronde te grazen nam en daarmee zijn eerste Formule 1-wereldtitel pakte. Mercedes ging in beroep tegen de beslissing, maar haalde bakzeil bij de stewards. Van een eventuele gang naar het CAS werd afgezien. Hamilton liet daarna niets meer van zich horen en er werd zelfs even getwijfeld of de coureur door zou gaan, maar dat bleken loze geruchten. Komende vrijdag is hij er tijdens de presentatie van de Mercedes W13 gewoon weer bij.

Er werden tijdens de bijeenkomst van de F1 Commission wel degelijk concrete besluiten genomen. Zo staan er in 2022 weer drie sprintraces op het programma. Ook zijn conclusies getrokken na de farce die de Belgische Grand Prix werd.