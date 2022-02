De internationale autosportbond is een gedetailleerd onderzoek gestart naar aanleiding van de gebeurtenissen rondom de slotfase van de seizoensfinale in Abu Dhabi vorig jaar. De bevindingen en antwoorden hiervan worden maandag gepresenteerd tijdens een vergadering van de F1 Commission. Michael Masi ligt al weken onder vuur over zijn optreden in de slotronden. Volgens fans leek de Australiër de reglementen te negeren over welke gelapte auto's zichzelf van een ronde mochten ontdoen. Masi haalde vervolgens de safety car meteen binnen, terwijl de regels voorschrijven dat dit een ronde later moest gebeuren. Die beslissing bracht Max Verstappen in de perfecte positie om op versere banden Lewis Hamilton in de laatste ronde in te halen. De Nederlander won en stelde zijn eerste F1-titel veilig.

Hoewel de FIA de grootte van de controverse, die veroorzaakt is door de gebeurtenissen, wijt aan een 'misverstand' bij fans en de media, is de verontwaardiging niet weggeëbd. De discussie blijft hevig. Vorige week dook een gesprek tussen Masi en Red Bull-teammanager Jonathan Wheatley opnieuw op en ging viraal op social media. Hierdoor werd de hashtag #F1xed weer trending. Als deel van het FIA-onderzoek sprak de autosportbond met alle teams en coureurs. De FIA wil een nieuw regelgevend kader opzetten, zodat dergelijke gebeurtenissen in de toekomst niet meer voorkomen. Een mogelijke verandering is de herstructurering van de wedstrijdleiding, waarbij de race director beter ondersteund wordt en niet alles op zijn bordje krijgt.

Het blijft echter onduidelijk of Masi aanblijft voor het komende F1-seizoen. De F1 is verder helder over dat de gesprekken tussen de wedstrijdleiding en de teams niet meer openbaar moeten zijn. Daarnaast zal de FIA waarschijnlijk ook duidelijker maken hoe de race onder de safety car moet finishen, dit omdat Masi wilde voorkomen de GP in Abu Dhabi onder geel te laten eindigen. Afgelopen december beloofde de FIA duidelijkheid aan teams, fans en media met betrekking tot de reglementen. Het is nog onduidelijk in hoeverre het onderzoek openbaar wordt gemaakt en of er überhaupt iets gecommuniceerd wordt.

Vanwege de bestuursstructuur van de F1 moeten alle voorstellen die maandag tijdens de vergadering worden gedaan en goedgekeurd, vervolgens nog langs de World Motor Sport Council. De WMSC komt volgende maand voorafgaand aan de Bahreinse Grand Prix bij elkaar. De reactie van de FIA op de gebeurtenissen is ook een belangrijke test voor nieuwbakken FIA-president Mohammed Ben Sulayem, die zijn ambtstermijn wel eens zou kunnen laten afhangen van de reactie. Want hoezeer de FIA ook hoopt dat de controverse bij de fans in de winter naar de achtergrond is verdwenen, een matige reactie wakkert de ontevredenheid ongetwijfeld weer aan. Dit kan een schaduw werpen op de start van het nieuwe F1-seizoen. Het wordt ook interessant om te zien of de FIA toegeeft dat er fouten gemaakt zijn in de afhandeling van de seizoensfinale in Abu Dhabi.

Resultaten extreem belangrijk voor toekomst Lewis Hamilton

De uitkomst van het rapport is ook voor cruciaal belang van Hamilton en Mercedes. Zij hebben zich voorlopig vrij stilgehouden over de gang van zaken. Naar verluidt laat de Britse coureur zijn toekomst in de F1 afhangen van de onderzoeksresultaten, terwijl teambaas Toto Wolff vorig jaar duidelijk maakte de FIA verantwoordelijk te houden voor de gemaakte beslissingen. Het rapport is voornamelijk aan de teams is gericht, die al eerder hun onvrede uitten over de manier waarop de FIA de sport vorig jaar heeft geleid. Zelfs voor de controverse in de laatste ronde, was er al bezorgdheid over de inconsistentie bij het uitdelen van straffen en het opvolgen van de reglementen.

McLaren-teambaas Andreas Seidl stelde vorige week bij de lancering van de McLaren MCL36 dat de F1 een structuur nodig heeft om gevolgen van gemaakte fouten door de FIA weer recht te zetten. “Een van de mooie dingen aan de sport, niet alleen aan de kant van de teams maar ook bij de FIA wat betreft de gang van zaken tijdens races, is dat het een menselijke sport is”, legde Seidl uit. "We moeten dus accepteren dat er fouten gemaakt kunnen worden en dat die zich kunnen herhalen. Ik vind het belangrijk dat we ook bespreken dat je je hand opsteekt en het toegeeft als er fouten gemaakt worden, en dat er een systeem bestaat om de gevolgen van dergelijke fouten of controverses te corrigeren. Dat is net zo belangrijk als het voorkomen van deze controverses.”