McLaren: F1 heeft structuur nodig om gevolgen fouten FIA recht te zetten

De manier waarop de laatste safety car-fase tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi werd afgehandeld door de wedstrijdleiding van de Formule 1, is zelfs twee maanden na dato nog altijd voer voor gesprek. De FIA kondigde aan een onderzoek te doen naar de gang van zaken in de slotfase van de race en de bevindingen daarvan worden maandag in een bijeenkomst van de F1 Commission besproken. Ook wordt in dat rapport uiteengezet op welke manier de sport hoopt dat dergelijke controverses voorkomen kunnen worden.

McLaren-teambaas Andreas Seidl vindt dat daarbij verder gekeken moet worden dan alleen naar wat er in Abu Dhabi gebeurde. Zo is het in zijn ogen nodig dat de manier waarop de F1-races gehouden worden nader bekeken moeten worden. “Een van de mooie dingen aan de sport, niet alleen aan de kant van de teams maar ook bij de FIA wat betreft de gang van zaken tijdens races, is dat het een menselijke sport is”, legt Seidl uit. “We moeten dus accepteren dat er fouten gemaakt kunnen worden en dat die zich kunnen herhalen. Ik vind het belangrijk dat we ook bespreken dat je je hand opsteekt en het toegeeft als er fouten gemaakt worden, en dat er een systeem bestaat om de gevolgen van dergelijke fouten of controverses te corrigeren. Dat is net zo belangrijk als het voorkomen van deze controverses.”

Verder kijken dan alleen naar Abu Dhabi

Daarnaast ging het afgelopen jaar ook regelmatig over het gebrek aan consistentie in de besluiten van de wedstrijdleiding, waarmee verwarring werd gezaaid bij teams, coureurs en fans. Bij McLaren was er verbazing dat Lando Norris in Oostenrijk een straf kreeg door Sergio Perez van de baan te duwen, terwijl Max Verstappen daar in Brazilië wel mee weg kwam. Seidl hoopt dat de FIA maandag met een antwoord komt, maar hij denkt dat er meer gedaan moet worden in de manier waarop de F1-races gehouden worden.

“Hopelijk kunnen we dit onderwerp afsluiten met een goede analyse van de FIA en met concepten en ideeën hoe we dit voor de toekomst kunnen verbeteren”, zegt hij. “Als je buiten Abu Dhabi naar de rest van het afgelopen seizoen kijkt, dan zijn er veel controversiële dingen gebeurd die niet goed waren voor de sport. We moeten als team, samen met de FIA, veel tijd en energie steken in het begrijpen van wat er gedurende het seizoen is gebeurd en hoe we kunnen helpen. Dat kan door de reglementen minder complex te maken, meer steun te geven aan de race director en de stewards om deze controverses te voorkomen en door de toepassing van de regels makkelijker te maken.”