Zhou zelfverzekerd: “Heb bewezen dat ik kwaliteiten voor F1 heb”

Volgende maand staat er in Bahrein voor het eerst een Chinese coureur aan de start van een Formule 1-race. Alfa Romeo geeft Guanyu Zhou in 2022 de kans om te debuteren in de koningsklasse van de autosport. Die stap werd niet door iedereen even positief ontvangen, want her en der werd gesuggereerd dat hij zijn F1-debuut uitsluitend te danken heeft aan de flinke zak met sponsorgeld die hij meeneemt. Zelf denkt Zhou daar natuurlijk anders over. De nummer drie van het laatste Formule 2-seizoen vindt dat hij als coureur goed genoeg is om een plek in de F1 te rechtvaardigen.

“Ik heb in de Formule 2 laten zien dat ik de kwaliteiten heb voor de F1. Ik heb daar races gewonnen en om de titel gestreden”, zegt Zhou in gesprek met de Zwitserse krant Blick. “Nu is het aan mij om mijn kwaliteiten ook in de F1 te laten zien. Ik kan niet wachten om te beginnen. In mijn eerste jaar wil ik mezelf eerst echt vestigen in de Formule 1 en daarna wil ik mijn eerste WK-punten scoren.”

Chinees rolmodel ontbrak

Zhou heeft de afgelopen jaren het geijkte pad richting de Formule 1 doorlopen: via de Formule 4 naar het Europees kampioenschap Formule 3 en de Formule 2. Voor de meeste Europeanen is dat het gebruikelijke pad, maar voor Chinezen ligt dat anders. Zhou heeft het dan ook niet makkelijk gehad op weg naar de F1. “Het is in China heel moeilijk om te komen waar ik nu sta. Ik moest deze droom vanaf jonge leeftijd met volledige toewijding najagen. Ik verhuisde in 2012 naar Engeland, waar alles anders is dan in China. Het is moeilijk om je plek te vinden, omdat je eerst de taal moet leren om ook maar iets te begrijpen”, blikt hij terug.

“Het was sportief gezien ook moeilijk, want het niveau op de Europese circuits is een stuk hoger. Ik moest nog veel leren. Het was vooral in het begin gecompliceerd, want de resultaten die ik zocht kwamen niet meteen. Ik miste een rolmodel uit China, die mij de juiste weg naar de F1 kon wijzen. Niemand van mijn land heeft dit pad ooit bewandeld, dus mijn ouders en ik moesten zelf de juiste weg vinden. Het was meer een achtbaan dan een constant bad vol geluk. Ik moest veel opofferen om de Formule 1 te halen. Mijn ouders zijn nu heel trots dat ik mijn doel heb bereikt.”