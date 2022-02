Alle Formule 1-teams staan in 2022 voor de uitdaging om een volledig nieuwe bolide te ontwikkelen voor het nieuwe seizoen. Dat is het gevolg van de komst van een geheel nieuw technisch reglement, waardoor het grondeffect terugkeert en de aerodynamica flink op de schop gaat. De teams zijn hierdoor gedwongen om opnieuw te kijken naar hun werkprocessen. Die uitdaging wordt vergroot door het budgetplafond, waardoor afgelopen jaar maximaal 145 miljoen en in 2022 140 miljoen dollar mag worden uitgegeven. De gevolgen daarvan heeft McLaren gemerkt in het ontwerpproces van de MCL36, waarmee Daniel Ricciardo en Lando Norris dit jaar in actie komen.

“De grote uitdaging tijdens de voorbereidingen op het nieuwe seizoen was natuurlijk het vanaf nul ontwikkelen van een compleet nieuwe auto onder compleet nieuwe technische reglementen, terwijl het budgetplafond vorig jaar voor het eerst in werking trad. Dat betekende dat we veel vraagtekens hebben gezet bij dingen die we gewend waren uit het verleden qua aanpak, hoe we onderdelen produceren en ontwerpen, hoe we de productie eenvoudiger kunnen maken en waar mogelijk goedkopere materialen te gebruiken”, legt McLaren-teambaas Andreas Seidl uit welke impact het budgetplafond had op de processen rond het ontwerp en de productie van de nieuwe F1-bolide. “Er was een grote heroverweging wat betreft het aantal onderdelen dat je per specificatie wil produceren, wat veel nieuwe inzichten meebracht voor de manier waarop we veel dingen in het verleden deden.”

De vrijdagavond gepresenteerde McLaren MCL36 Foto: McLaren

Zo heeft McLaren de aanpak rond de productie van onderdelen al veranderd met het oog op het budgetplafond. Van iedere specificatie worden er anno 2022 minder geproduceerd, zodat er meer ruimte is om upgrades te introduceren. In Bahrein kunnen Norris en Ricciardo bijvoorbeeld al rekenen op een uitgebreid pakket met nieuwe onderdelen. Die flexibiliteit voor upgrades kan goed van pas komen onder de nieuwe reglementen, waarin het ontwikkelingstempo aanvankelijk hoog gaat zijn. De veranderingen voor 2022 zijn “de grootste die we ooit hebben gezien qua chassis”, legt technisch directeur James Key uit.

“We hebben de nieuwe 18 inch banden en op de achtergrond ook de reglementen. We hebben het vaak over hoe de sport technisch gezien gereguleerd wordt, maar ook dat is allemaal veranderd”, weet Key. “Er zijn nieuwe veiligheidseisen waar niet vaak over gesproken wordt, maar voor deze auto’s is dat aanzienlijk veranderd. Dat geldt ook voor het visueel zichtbare qua aerodynamica enzovoorts. Op veel punten is het absoluut een leeg vel papier.”