Na het sprintgedeelte van het Formule 1-weekend was het op de zaterdagmiddag in Shanghai tijd voor de 'normale' kwalificatie. Het is een gevolg van het aangepaste format, dat Max Verstappen als iets logischer heeft aangeduid dan de oude opzet. De sessies volgen elkaar volgens de wereldkampioen beter op, waar nog bij komt dat teams voorafgaand aan de reguliere kwalificatie hun afstellingen mochten aanpassen. De nieuwe regels schrijven twee keer een parc fermé voor tijdens de zes sprintweekenden: één aan het begin van de vrijdagse kwalificatie die vervolgens voor beide sprintsessies geldt en dan nog eentje aan het begin van de hoofdkwalificatie die betrekking heeft op de Grand Prix.

Q1: Hamilton slechts achttiende na remfout, Pérez ternauwernood door

Het gaf mannen die de plank hadden misgeslagen een kans om de set-up overhoop te halen, alvorens ze aan het begin van Q1 naar buiten reden. Dat naar buiten rijden gebeurde overigens al voordat het licht aan het eind van de pitstraat op groen ging. Er vormde zich een heuse file waarin het dringen geblazen was en waarbij de stewards nog naar het gedrag van Nico Hülkenberg gaan kijken. Diezelfde stewards hadden Fernando Alonso voorafgaand aan de kwalificatie al op de vingers getikt met een tijdstraf van tien seconden die bijzonder vreemd is, doordat de extra seconden zijn toegevoegd aan zijn racetijd uit de sprint, waarin Alonso uitviel. De reguliere kwalificatie begon de ervaren Spanjaard voortvarend met 1.35.116. Het was een tijd waar Verstappen zich in de eerste runs op stukbeet met een achterstand van 0.055 seconde, al lieten Lando Norris, Carlos Sainz en Oscar Piastri zien dat het wel degelijk rapper kon.

In de slotfase ging de blik op de andere kant van de tijdenlijst. Grote namen als Sergio Pérez en Lewis Hamilton vonden zichzelf namelijk terug in de gevarenzone, al had dat bij eerstgenoemde ook te maken met Alexander Albon. De Thai reed hem tijdens een eerdere aanzet in de weg bij bocht 1, al lieten de stewards dat moment lopen. Pérez moest flink aan de bak, maar wist het vege lijf ternauwernood te redden als vijftiende. Dat laatste gold niet voor Hamilton, die zondag als achttiende moet vertrekken. De zevenvoudig wereldkampioen was snel onderweg, maar verremde zich in de laatste hairpin. Het kostte hem alleen al zes tienden ten opzichte van teamgenoot George Russell. Thuisrijder Zhou Guanyu, Kevin Magnussen, Yuki Tsunoda en Logan Sargeant sneuvelden eveneens in het eerste bedrijf, waarbij laatstgenoemde op spectaculaire wijze spinde en daarmee zijn eigen kansen om zeep hielp. Verstappen wist in de slotminuten met 1.34.742 nog beslag te leggen op P1, voor Charles Leclerc.

Q2: Sainz ontsnapt en kan door na schuiver, Bottas imponeert

De openingsfase van Q2 bleek nagenoeg een kopie van het eerste gedeelte, met Alonso die voor de initiële richttijd tekende en de McLarens die daar vervolgens onderdoor doken. Het enige verschil met Q1 was dat Verstappen ditmaal wel meteen het commando overnam. De regerend wereldkampioen ging een halve seconde sneller rond dan wat zijn collega's hadden genoteerd en deed dat bovendien net op tijd. Niet veel later verloor Carlos Sainz namelijk de controle over zijn Ferrari bij het uitkomen van de laatste bocht. De Madrileen ging door het grind, vervolgens te vroeg weer op het gas, spinde de baan over en raakte de baanafzetting aan de kant van de hoofdtribune. Het leverde een rode vlag op, al kon Sainz op eigen kracht terugkeren naar de pitstraat en bij hervatting van de sessie 'gewoon' weer meedoen.

Gevolg van zijn schuiver was logischerwijs wel dat Sainz alle druk op zijn schouders had voor de slotfase. De man met startnummer 55 had nog geen rondetijd staan en bezette derhalve de vijftiende plek. Sainz had één rondje om te leveren, maar deed dat feilloos. De huidige nummer vier uit de WK-stand sprong pardoes naar P3 en wist zelfs zijn teamgenoot Leclerc voor te blijven. "Is de auto volledig in orde, Carlos?", klonk het via de boordradio, waarop het enige juiste antwoord op basis van zijn rondetijd luidde: "Dat moet wel, ja." Pérez wist de sessie tussen Verstappen en Sainz als tweede af te sluiten, waarmee hij aanmerkelijk meer marge had dan aan het eind van Q1. Achter de gebruikelijke namen wisten Hülkenberg en Valtteri Bottas zeer knap een Q3-plekje te bemachtigen, waarmee ze Lance Stroll, Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Albon en Pierre Gasly allen naar de verkeerde kant van de streep duwden.

Q3: Soevereine Verstappen schenkt Red Bull honderdste F1-pole

Aan het begin van het allesbeslissende gedeelte wilde Verstappen er geen gras over laten groeien door als eerste man een tijd neer te zetten. De Limburger beet het spits af met 1.33.977 en toonde zich daarmee meteen een halve seconde rapper dan teammaat Pérez. Alonso volgde de Red Bulls op het asfalt en kreeg de handen van het Chinese publiek behoorlijk op elkaar. De Aston Martin-coureur begon met een paarse eerste sector en wist zich nadien keurig tussen Verstappen en Pérez te nestelen. Het leverde hem na afloop van de eerste runs een verrassende tweede plek op, nog voor beide McLarens op de plekken vier en vijf en de Ferrari-mannen onder aanvoering van Sainz. Het zou natuurlijk een startplek zijn waar Alonso vooraf blind voor had getekend, al volgden in extremis nog de afsluitende runs.

Ferrari opende ditmaal het bal, waarbij Sainz weinig verrassend niet aan de tijd van Verstappen kon komen. Leclerc slaagde daar evenmin in, al bleef hij zijn teamgenoot ditmaal wel voor nadat hij naar eigen zeggen eerder worstelde in de kwalificaties. Het Scuderia-duo moest de McLarens echter voor zich dulden en zou uiteindelijk niet verder komen dan de plekken zes en zeven. Het was te danken aan Pérez en Alonso die de startposities twee en drie voor zich op wisten te eisen. Alonso imponeerde andermaal door zijn AMR24 bij het vallen van de vlag kortstondig naar P2 te sturen, al was het niet veel later aan Pérez om het Red Bull-feest in Shanghai helemaal compleet te maken. De Mexicaan zorgde voor een zogenaamde front row lock-out, waarbij Verstappen nog verder versnelde en de lat op 1.33.660 legde. Het bleek ruimschoots genoeg voor pole-position nummer 37 uit zijn eigen carrière, maar - nog noemenswaardiger - nummer honderd voor Red Bull Racing. Achter de McLarens en de Ferrari's moet George Russell als beste Mercedes-coureur genoegen nemen met P8, voor Hülkenberg en Bottas.

De Grand Prix van China begint zondag om 9.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslag kwalificatie Formule 1 Grand Prix van China: