VIDEO: Geen punten, wel "heel speciaal moment" voor Zhou in China

De Grand Prix van China staat alweer sinds 2004 op het programma, maar in alle voorgaande zestien edities was er nog geen enkele Chinees in geslaagd deelname aan de race op het Shanghai International Circuit af te dwingen. Ho-Pin Tung was er dichtbij, maar pas in 2019 mocht Zhou Guanyu (in een oude Renault) voorafgaand aan de duizendste Grand Prix Formule 1 er enkele demonstratieronden rijden.

Renault-junior Guanyu Zhou in 2019 tijdens de duizendste Grand Prix F1. Foto door: Motorsport.com

Vijf jaar later was de nota bene in Shanghai geboren Zhou dan voor het echie terug. Op vrijdag reed hij een prima kwalificatie voor de sprintrace die hij op de negende plaats - en dus net buiten de punten - afsloot. De kwalificatie voor de Grand Prix zelf verliep minder voorspoedig. Zhou werd al in Q1 uitgeschakeld en startte de race op de zestiende plaats.

Mede door wat uitvalbeurten rondom hem, finishte hij zijn eerste Chinese Grand Prix op de veertiende plaats. "Helaas wisten we door achteraan te starten dat het moeilijk zou worden om in de punten te komen", analyseerde Zhou. "De race was zwaar, vooral in de eerste stint toen ik niet veel grip had en ik alle kanten op gleed, maar we hebben ons goed kunnen herstellen."

Emotioneel bedankje

Na het vallen van het zwart-wit geblokt, werd Zhou in zijn inlap naar start-finish gedirigeerd waar hij uitgebreid de tijd nam om zijn fans te bedanken. "Jarenlang heb ik er van gedroomd om hier te racen en hoezeer ik het ook als een gewoon raceweekend heb behandeld, de emotie was er onmiskenbaar. Dat greep me uiteindelijk echt aan, vooral toen ik stopte na mijn inlap. Dat was een heel speciaal moment", aldus een hevig geëmotioneerde Zhou.