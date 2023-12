Tot 2022 was de Valtteri Bottas onderdeel van het team van Mercedes, waar hij naast zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton reed. Op goede dagen was Bottas in staat om in het kielzog van zijn teamgenoot te blijven, maar hij werd nooit gezien als een serieuze bedreiging voor de Brit. Tijdens zijn stint bij het Duitse team mocht Bottas tienmaal op de hoogste trede van het podium staan. In diezelfde periode overwon Hamilton maar liefst vijftig keer en ging hij er vier keer met de rijderstitel vandoor.

Uiteindelijk besloot Toto Wolff om ruimte te maken voor George Russell, de talentvolle, opkomende Mercedes-protegé. In een exclusief interview met Motorsport.com kijkt de Fin terug naar zijn vijfjarige periode bij de formatie. Hij vertelt hoe het was om al die tijd naast een wereldcoureur als Hamilton te rijden. “Je moet in ontkenning zijn”, erkent hij. “Ik ben bijna vijf jaar lang ieder jaar in ontkenning geweest. Ik wilde ieder seizoen terugkomen en om de titel vechten en ik moest in mezelf geloven.”

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes Toto Wolff, Team Directeur en CEO, Mercedes AMG, Valtteri Bottas, Mercedes

Bottas geeft toe dat hij pas tijdens zijn laatste seizoen voor Mercedes de handdoek in de ring gooide. “Pas toen ik wist dat ik zou vertrekken had ik vrede met bepaalde dingen. Ik accepteerde sommige dingen. Tijdens je carrière maak je zulke dingen mee. Met Lewis accepteerde ik het laatste jaar pas dat ik in gelijk materiaal over het hele seizoen lastig had om hem te verslaan en dat hij op bepaalde gebieden waarschijnlijk beter is. Als coureur zijnde is het lastig om dat toe te geven.”

De coureur uit Nastola meent dat hij in de strijd met Hamilton geen peptalk van zijn voormalig werkgever verwachtte. “Nee, het waren open discussies”, vertelt de 34-jarige coureur. “Alles was gebaseerd op feiten en wat ze konden zien op de data. Je kon de gemiddelde verschillen in kwalificatie- of racepace zien. Niks werd vermeden. Ik heb nergens spijt van, want het was een lastige situatie voor mij, aangezien ik ieder jaar een eenjarig contract had. Ik wist dat ik in dit team 'begraven' moest worden als ik voor het kampioenschap wilde gaan. Als ik me zou gaan gedragen als een klootzaak, was ik mijn baan snel kwijtgeraakt. Ze konden altijd iemand anders aantrekken”, aldus de tienvoudig GP-winnaar.