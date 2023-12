Met het vertrek van Alfa Romeo als titelsponsor moest Sauber voor de komende twee jaar op zoek naar een nieuwe naamgever. Daarna wordt het team omgedoopt tot Audi. Online gokbedrijf Stake is ingestapt als voornaamste titelsponsor. Ook de streamingmaatschappij Kick.com krijgt een grotere rol. Zij hebben de naamrechten van het chassis bemachtigd, waardoor de bolide het seizoen ingaat als de Kick Sauber C44.

Sinds 2019 was Alfa Romeo de naamgever van de renstal, al werd het F1-team nog altijd gerund door Sauber Motorsport. Met de overname door Audi was een langer aanblijven van Alfa Romeo niet mogelijk. De deal werd daardoor aan het einde van de looptijd niet verlengd. De iconische naam Sauber keert daarmee voor de komende twee jaar terug in de officiële teamnaam, waarna Audi vanaf januari 2026 de touwtjes in handen krijgt.

In januari 2023 kondigde Sauber de eerste deal aan met Stake als titelsponsor naast Alfa Romeo, en Kick als ‘grote partner’. In een aantal races stond Stake prominent op de wagens van Valtteri Bottas en Zhou Guanyu, namelijk in Australië, Spanje, België en Qatar. In Spa werd een speciale livery gebruikt. Het is de verwachting dat het team in 2024 opnieuw een aantal maal in actie zal komen als het Kick Formula 1 Team Sauber.