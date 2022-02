Tijdens de slotfase in de Grand Prix van Abu Dhabi namen Red Bull Racing en Mercedes meerdere malen contact op met wedstrijdleider Michael Masi, wat voor alle televisiekijkers live te horen was. Een gesprek tussen Red Bull-teammanager Jonathan Wheatley en Masi, dat niet op tv kwam, werd kort daarna op 16 december gepubliceerd. De laatste dagen wordt het gesprek veel gedeeld op onder meer social media, wat voor nieuwe boosheid zorgt bij de fans.

In het gesprek met Masi zegt Wheatley om gelapte auto's te laten gaan, maar niet te wachten tot deze weer aansluiten. "You only need to let them go, and then we've got a motor race on our hands", aldus de Brit. Met name de laatste woorden van Wheatley zorgen voor nieuwe woede bij de fans, aangezien Masi in zijn reactie richting Mercedes-teambaas Toto Wolff kort na de finish bijna dezelfde woorden gebruikt: "Toto, it's called a motor race, okay?".

Was Mercedes niet op de hoogte van dit gesprek?

Opmerkelijk genoeg werd het gesprek pas op 16 december openbaar gemaakt, dit was nadat Mercedes had besloten zijn beroep tegen het resultaat in te trekken. Hierdoor kon Mercedes niet op de hoogte zijn geweest van het gesprek voordat het de beslissing nam. Volgens Sky-commentator Martin Brundle laat het opnieuw opduiken van de conversatie zien dat fans nog steeds woedend zijn.

"Het gesprek zelf was niet nieuw. Daar komt bij dat Michael Masi niet iets nieuws verteld wordt over de mogelijkheden die hij heeft met de gelapte auto's", aldus Brundle op de Britse zender Sky Sports. "Het maakt de situatie wel ongemakkelijk. Veel mensen, waaronder fans van Lewis Hamilton en Mercedes, zijn nog steeds boos. Ik vind dat de meest cruciale regel niet is uitgevoerd. De safety car zou pas naar binnen moeten komen aan het einde van de volgende ronde. Echter weten we dat ongeschreven regels, die voor niets in de plaats mogen komen, ervoor hebben gezorgd dat ze geen finish achter de safety car wilden. Dit is echt onacceptabel. Ik heb zoveel fans gesproken die nog steeds ontdaan zijn door de gebeurtenissen."

Brundle vindt dat de wedstrijd in Abu Dhabi heeft aangetoond hoe fout het was dat teams bij de wedstrijdleiding konden lobbyen om de wedstrijd naar hun hand te zetten. "Het moet niet mogelijk zijn dat teams met de scheidsrechter praten op het moment dat deze cruciale beslissingen moet nemen met auto's en marshals op de baan, al weet ik dat dit gaat veranderen", vervolgt de Brit. "De auto vloog diverse keren in de brand. Hij probeert dit op te lossen, maar wordt vervolgens van alle kanten benaderd. In het voetbal is dit compleet onacceptabel. Dit is niet goed voor de Formule 1, maar ik denk niet dat deze audio iets aan de zaak gaat veranderen."

Masi onder vuur

Sinds alle gebeurtenissen staat de positie van Masi op losse schroeven. De FIA heeft een onderzoek ingesteld, waarvan het de resultaten kort voor de eerste Grand Prix van 2022 presenteert. Peter Bayer, secretaris-generaal voor sport van de FIA, liet onlangs optekenen dat het nog niet zeker is of de Australiër ook komend F1-seizoen weer als race director aan de slag gaat. Diverse mensen zijn van mening dat Masi mag aanblijven, maar ondersteuning moet krijgen. Mogelijk krijgt Masi in 2022 support van scheidsrechters uit het WEC en de DTM.