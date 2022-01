FIA: Positie van Michael Masi staat ter discussie

Na de finale in Abu Dhabi stelde de FIA een onderzoek in naar het handelen van Masi, maar ook naar de wijze waarop het scheidsrechteren in de Formule 1 in de toekomst verbeterd kan worden. De uitkomsten van dat onderzoek laten nog even op zich wachten, maar secretaris generaal Peter Bayer van de FIA heeft in gesprek met Speedweek de situatie uitgebreid besproken.

“We moeten het als organisatie gaan behandelen”, zei secretaris generaal Bayer van de FIA met betrekking tot het lopende onderzoek naar de gebeurtenissen in Abu Dhabi. “Masi had verschillende opties in de seconden die hij tijd had om te beslissen. Hij had de race achter de safety car kunnen laten finishen of de wedstrijd stil kunnen leggen. Maar het incident van Nicholas Latifi rechtvaardigde dat niet. De andere optie was om te doen wat hij deed en dat was om het zo snel mogelijk op te lossen.”

Mercedes ging in protest, maar besloot de zaak niet door te drijven tot het CAS. Daarmee kwam er een eind aan de zaak en werd Max Verstappen definitief uitgeroepen tot wereldkampioen. Bayer denkt dat het resultaat in het geval van een hoger beroep geschrapt zou zijn, maar dat had voor de uitkomst van het wereldkampioenschap niets uitgemaakt. Intussen staat de positie van FIA-wedstrijdleider Michael Masi opnieuw ter discussie.

“Hij heeft een dikke huid gekweekt tegen de aanvallen van teams, wanneer je bij de FIA werkt moet je je ervan bewust zijn dat je voor de sportpolitie werkt”, zei Bayer. “De politieman krijgt nooit veel sympathie, net zoals in het dagelijkse leven. Wat hem wel geraakt heeft zijn de reacties op social media, maar ook de doodsbedreigingen die Williams-coureur Latifi ontvangen heeft.” Bayer heeft Masi laten weten dat hij en de FIA achter hem staan, maar dat de toekomst van de racedirecteur ook afhangt van de uitkomsten van het onderzoek. “Ik heb Michael verzekerd dat we achter hem staan in de gesprekken en we blijven graag met hem werken, maar ik heb hem ook om begrip gevraagd inzake het onderzoek. Dat zullen we gebruiken om het probleem op te lossen.”

Bayer denkt dat het takenpakket van de wedstrijdleider in het algemeen – Masi is in feite verantwoordelijk voor het complete pakket – aangepast moet worden. Het betekent ook dat de groep rond de wedstrijdleider uitgebreid moet worden: “De taken van de racedirecteur zullen opgedeeld worden. Naast racedirecteur acteert hij momenteel ook op het gebied van veiligheid en is hij verantwoordelijk voor de gang van zaken op het circuit.”

F1-controverse niet op agenda tijdens ingelaste bijeenkomst WMSC

De FIA heeft intussen een virtuele vergadering van het World Motor Sport Council toegevoegd voor 3 februari. Maar in tegenstelling tot wat door sommige media bericht wordt, staan er tijdens die bijeenkomst geen Formule 1-onderwerpen op de agenda. Dat heeft de bond aan Motorsport.com laten weten. Het betekent ook dat de resultaten van het reeds aangekondigde onderzoek nog even op zich laten wachten. De extra WMSC-bijeenkomst is geïnitieerd door de nieuwe president Mohammed ben Sulayem en bedoeld om ‘huishoudelijke’ zaken te behandelen. Het gaat hierbij om het aanwijzen van senaatsleden, die aangesteld moeten worden na het vertrek van Joan Todt als FIA-president. Andere sleutelfiguren uit het team van Ben Sulayem werden in december tijdens een ingelaste bijeenkomst al geïnstalleerd.

De presentatie van het Abu Dhabi-onderzoek staat daarmee nog altijd op 19 maart, zoals de FIA eerder liet weten.