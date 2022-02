Aankomende maandag worden de resultaten van het onderzoek naar de gebeurtenissen tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi gepresenteerd. Centraal hierin staat de wijze waarop race director Michael Masi handelde tijdens de slotronden van de race. De Australiër zou zich niet helemaal aan de regels en geldende gebruiken hebben gehouden ten aanzien van het naar binnen halen van de safety car, waardoor het Formule 1-seizoen 2021 een zeer spectaculair maar ook uiterst controversieel einde kreeg.

Maandag moet er meer duidelijkheid komen over wat er zich achter de schermen heeft afgespeeld tijdens de laatste ronden van de Abu Dhabi Grand Prix, die op de valreep een overwinning - en daarmee ook de wereldtitel - opleverde voor Max Verstappen. Ook worden er naar verwachting enkele voorstellen gedaan om de wedstrijdleiding in de Formule 1 te verbeteren. Daarbij lijkt de focus vooral te liggen op het verminderen van de druk die tijdens de wedstrijd op de race director wordt uitgeoefend. Zo zouden teambazen voortaan niet langer rechtstreeks contact meer moeten kunnen opnemen met de wedstrijdleiding, zoals tijdens het vorige seizoen herhaaldelijk gebeurde, waaronder ook tijdens die cruciale eindfase in Abu Dhabi.

Daarnaast wordt overwogen om de race director meer ondersteuning te geven. In de wandelgangen zingen hiervoor de namen van Eduardo Freitas, de vaste wedstrijdleider in het WEC, en Niels Wittich, die eind vorig jaar stopte als race director in de DTM, rond. Zij zouden enkele belangrijk taken kunnen overnemen van Michael Masi, die zoals het nu lijkt doorgaat als race director in de Formule 1. Wittich zou Masi op operationeel niveau kunnen bijstaan, terwijl Freitas op afstand - mogelijk vanuit Genève - ondersteuning zou kunnen geven, vergelijkbaar met de VAR in het voetbal. Ook de naam van Scot Elkins komt voorbij. De Amerikaan is race director in de Formule E, maar werd eind vorig jaar ook al voor diezelfde functie in de arm door de DTM. En bijkomend voordeel van een grotere racedirectie is overigens dat mocht er iemand om wat voor reden dan ook verhinderd zijn, de afwezigheid van die persoon beter kan worden opgevangen doordat er meerdere mensen met ervaring rondlopen.

Niet alleen wordt er gekeken naar de structuur van de wedstrijdleiding, ook de regels, zowel geschreven als ongeschreven, liggen onder de loep. Zo zou Masi in de slotfase van de Grand Prix van Abu Dhabi hebben gehandeld vanuit het idee dat een race als het ook maar even kan niet achter de safety car eindigt. De teams in de Formule 1 zouden dit in het verleden zelf hebben aangegeven. Zodoende werden in Abu Dhabi niet alle auto’s op een ronde achterstand langs de safety car gestuurd, maar alleen de achterliggers die tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen reden, alvorens de safety car onmiddellijk naar binnen werd geroepen. Eenduidige regels en dito toepassing moeten ervoor zorgen dat een situatie als vorig jaar in Abu Dhabi in de toekomst niet nog eens kan gebeuren.