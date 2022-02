LIVE: AlphaTauri Formule 1-team presenteert de AT03

Na Haas, Red Bull, Aston Martin én McLaren is het maandag de beurt aan AlphaTauri om de nieuwe wagen voor 2022 te presenteren. De wagen is gedoopt tot AT03 en voldoet aan het reglement, dat vanaf dit jaar van kracht is in de Formule 1. Pierre Gasly en Yuki Tsunoda doen andermaal dienst als coureurs bij de formatie.

De presentatie begint om 12.00 uur Nederlandse tijd en is hierboven van begin tot eind te volgen.