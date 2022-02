In een promotievideo toonde AlphaTauri een concept van de nieuwe AT03. Volgende week ziet de nieuwe Italiaanse bolide het levenslicht tijdens de eerste pre-season test in Barcelona. Hoewel details verborgen blijven, wordt in de video wel de licht aangepaste blauw-witte kleurstelling gepresenteerd. Ook het agressieve ontwerp van de sidepods is te zien.

AlphaTauri kende in 2021 zijn meest succesvolle F1-seizoen tot nu toe. De Italiaanse formatie scoorde in totaal 142 punten en eindigde als zesde in het constructeurskampioenschap. De renstal houdt in 2022 vast aan de Franse coureur Pierre Gasly en de Japanner Yuki Tsunoda. Ondanks dat Honda de F1 heeft verlaten blijft het team, net als Red Bull Racing, wel gewoon rijden met Japanse power units.

Gasly was in 2021 één van de smaakmakers in de Formule 1 en kan niet wachten om de AT03 voor het eerst aan de tand te voelen. "Door het nieuwe reglement is de aanblik en het ontwerp echt compleet anders. Het team moest dan ook met een blanco vel papier beginnen", vertelt de Franse coureur. "Ik vind dat de auto er geweldig uitziet, maar de echte prestaties van de AT03 gaan we zien tijdens de pre-season test in Barcelona. Ik sta te popelen om aan het nieuwe seizoen te beginnen."

AlphaTauri-teambaas Franz Tost hoopt dat alle gedane inspanningen voor de auto voor 2022 zich gaan uitbetalen in een nog betere vorm komend seizoen. "Ik ben blij om eindelijk de nieuwe F1-auto voor 2022 te presenteren", zegt Tost. "Het is voor de F1 een compleet nieuw tijdperk. Na het succes van vorig jaar, hopen we ook dat dit pakket sterk is. We hebben bij de lancering van de auto opnieuw samengewerkt met [kledingmerk] AlphaTauri en ik denk dat we erin geslaagd zijn iets bijzonders af te leveren."

Net als bij Red Bull Racing is de naam Honda niet op de auto te zien, maar wel het logo van de Honda Racing Corporation [HRC]. Het Japanse merk vertegenwoordigt zich nu op deze manier in de F1.