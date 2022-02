Voormalig F1-coureur Kvyat komend WEC-seizoen bij G-Drive Racing

Daniil Kvyat begon zijn F1-loopbaan in 2014 bij het team van Toro Rosso - dat nu AlphaTauri heet - en promoveerde een jaar later naar Red Bull Racing. Net voor de Spaanse Grand Prix in 2016 werd Kvyat ten faveure van Max Verstappen teruggezet naar Toro Rosso. In 2018 werd hem de deur gewezen, waarna hij als reserve- en ontwikkelingscoureur aan de slag ging bij Ferrari. Een jaar later riep Red Bull-adviseur Helmut Marko Kvyat toch weer op voor een stoeltje bij Toro Rosso. Na twee seizoenen verliet de Rus Toro Rosso opnieuw en dit keer nam Yuki Tsunoda zijn plaats in. Kvyat was in 2021 in dienst bij Alpine als reservecoureur, maar wordt komend jaar voltijds coureur in het WEC.

De Russische coureur is in zijn nopjes met zijn nieuwe uitdaging en wordt bij G-Drive ploegmaat van Rene Binder en James Allen. "Er zijn weinig klassen en kampioenschappen die competitiever zijn dan de prototypes en het WEC", vertelt Kvyat enthousiast. "Ik kijk uit naar mijn debuut met G-Drive Racing. Het is een team dat aan de top staat in de langeafstandsracerij en racet voor de overwinning in het WEC en uiteraard op Le Mans."

Teambaas Roman Rusinov kan zijn geluk ook niet op. Hij omschrijft Kvyat als één van de grootste sportpersoonlijkheden in Rusland. "Ik volg Daniil sinds de GP3 en we hebben altijd contact gehouden. Ik vind hem extreem getalenteerd en ik houd van zijn stijl. Ik wil hem de kans geven om Le Mans te winnen, maar weet ook dat zijn F1-loopbaan nog lang niet over is", zegt Rusinov. De teambaas deed in 2018 ook een poging om Kvyat naar het team te halen, maar toen besloot de voormalig F1-coureur naar Ferrari te gaan.

Afgelopen seizoen stapte Kvyat al in een Oreca LMP2-auto tijdens een test van G-Drive op Estoril. Of Kvyat in dienst blijft van Alpine is niet bekendgemaakt. Oscar Piastri is komend seizoen de officiële reservecoureur bij die formatie. G-Drive Racing is ook druk bezig een tweede auto aan de start te laten verschijnen van de 24 uur van Le Mans. Mocht dit lukken, dan wordt deze bestuurd door Rusinov en Sophia Flörsch.