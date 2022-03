Russische manager G-Drive hekelt FIA en trekt team terug

De internationale autosportfederatie, de FIA, nam afgelopen week verschillende maatregelen tegen Rusland. In tegenstelling tot onder meer de FIM, de internationale motorsportbond, kwam het echter niet tot een ban van coureurs en teams uit Rusland en Belarus. Onder strikte voorwaarden mogen autocoureurs onder de FIA-vlag blijven deelnemen aan internationale kampioenschappen.

Coureurs uit de twee landen moeten daarvoor een document ondertekenen. Daarin staat onder andere ook dat zij afstand nemen van de Russische invasie en geen vlaggen of symbolen van Rusland en Belarus zullen tonen in het openbaar of bijvoorbeeld op social media.

G-Drive Racing deed onder een Russische licentie met veel succes mee aan de 24 uur van Le Mans, het World Endurance Championship (WEC) en in de ELMS. Vorig jaar kwam de renstal uit onder de vlag van de Russische automobielfederatie, dit na de dopingschandalen in het land. De naamgever van het team, G-Drive (sinds 2013), is een merk van energiereus Gazprom dat grotendeels in handen is van de Russische staat.

"Discriminatie"

Teammanager Roman Rusinov accepteert de voorwaarden van de FIA niet, zo liet hij zaterdagavond weten op zijn Instagram-account. "Ik zet mijn handtekening niet onder dat document." Hij noemt de voorwaarden "discriminerend". "Het doel van elke atleet is om het volkslied van zijn of haar land op het podium te horen. Dit is bij ons team de afgelopen tien jaar vaak gebeurd; we hesen de Russische vlag en zongen het Russische volkslied. Omwille van mijn fans, mijn teamgenoten en de eer van de sport zet ik mijn handtekening niet onder het document. Dan maar helemaal niet rijden."

Rusinov benadrukt dat G-Drive altijd een internationale samenstelling heeft gehad aan rijders en teamleden. "Als we iedereen zouden vragen om hun vlag, ervaring en naam op te geven, dan was er nooit zo'n broederschap zijn geweest en waren onze overwinningen nooit behaald. Het is jammer dat ook zij niet voor G-Drive kunnen rijden." Nyck de Vries kwam vorig jaar voor G-Drive uit in Le Mans, samen met Rusinov en de Argentijn Franco Colapinto. Voormalig F1-coureur Daniil Kvyat, uit Rusland, zou dit jaar in actie gaan komen in het WEC.

Focus op Rusland

Volgens Rusinov - de eerste Rus die een internationale autosportrace in Europa won (in 2000) en voormalig F1-testrijder bij Midland - gaat zijn team zich nu bezig met andere projecten om de gemotoriseerde sport in Rusland verder te ontwikkelen. Wel hoopt hij dat G-Drive in de toekomst weer deel gaat nemen aan internationale competities. "Als de sportieve geest en gelijke omstandigheden voor alle deelnemers zijn teruggekeerd."

Afgelopen maandag zou de deelnemerslijst voor de 24 uur van Le Mans bekend worden gemaakt, maar dit is uitgesteld naar komende week. Volgens race-organisator Automobile Club de l’Ouest is dat om administratieve redenen. G-Drive zou in Frankrijk gaan deelnemen met twee wagens. Ook bij de ELMS was het de bedoeling om twee bolides in te zetten.