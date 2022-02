Aston Martin werkt aan doorstart van Valkyrie-project

Bij de presentatie van de Aston Martin AMR22 F1-wagen verklaarde Stroll dat er gesprekken gevoerd worden om terug te keren naar de 24 uur van Le Mans. Het betekent dat de Valkyrie mogelijk in de Le Mans Hypercar-klasse deel gaat nemen in de Franse klassieker. Volgens Stroll komt er binnen de nieuwe Formule 1-fabriek van Aston Martin ruimte voor Aston Martin Performance Technologies. Daar moeten supercars ontwikkeld worden, inclusief de door Red Bull-technisch directeur Adrian Newey ontworpen Valkyrie. De uitspraken van Stroll duiden op een vervolg van het Valkyrie LMH-programma.

De nieuwe performance-afdeling kan ook gebruik maken van middelen die door de Formule 1-formatie gebruikt worden. Daar is ruimte voor nu het budgetplafond van kracht is in de Formule 1. Dit budget kan deels gebruikt worden voor de Valkyrie LMH. Het is niet duidelijk of men weer de handen ineenslaat met het Canadese Multimatic. Die organisatie was eerder ook betrokken bij de ontwikkeling van de straatversie. Aston Martin heeft tot nu toe alleen een circuitversie van de Valkyrie aangekondigd. Het is nog onduidelijk hoe een eventueel Valkyrie LMH-programma bekostigd zal worden. Aanvankelijk was het plan van Aston om de ontwikkeling van de LMH-wagen te betalen door de wagens aan klanten te verkopen.

Introductie LMDh 'funest voor verdienmodel' Valkyrie

WEC-promotor ACO maakte in 2020 bekend dat het de LMDh-categorie introduceert. Dat is een goedkopere en alternatieve route in het WEC met de basis van een LMP2-wagen. Volgens Aston was dit desastreus voor het zakenplan dat men had met de Valkyrie. Het project werd daarna gepauzeerd en uitgesteld, waarna de plannen van Aston Martin opnieuw veranderden door de overname van Lawrence Stroll en zijn consortium. Aston heeft het afgelopen anderhalf jaar in ieder geval met twee partijen gesproken om het programma te financieren. Het is niet duidelijk hoe Stroll de financiering van het programma nu voor zich ziet.

Motorsport.com heeft navraag gedaan bij Aston Martin, maar men wil inhoudelijk niet reageren op de plannen. “Racen met sportscars is onlosmakelijk verbonden aan het DNA van Aston Martin, natuurlijk zijn wij gemotiveerd om op het hoogste niveau van de langeafstandsracerij mee te doen”, laat de woordvoerder desgevraagd weten. “Het is belangrijk om te herinneren dat wij nooit vertrokken zijn. Met Aston Martin Racing zijn we wereldwijd actief in de ondersteuning van onze klanten middels het Vantage GT-programma.”

Aston Martin trok eind 2020 de stekker uit het GTE Pro-programma, dat gerund werd door Prodrive. Een terugkeer van de GT-wagens lijkt voorlopig uitgesloten aangezien de categorie in 2024 overschakelt op het GT3-concept en het dan een Pro/Am-klasse wordt.