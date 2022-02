Chilton zegt IndyCar vaarwel en mikt op deelname aan Le Mans

Na twee weinig succesvolle seizoenen bij Marussia in de Formule 1 koos Max Chilton in 2015 voor een racebestaan in de Verenigde Staten. Met Carlin debuteerde hij eerst in de Indy Lights, alvorens hij in 2016 bij Chip Ganassi Racing zijn debuut maakte in de IndyCar. Toen Carlin in 2018 dezelfde stap zette, verkaste de Brit naar het team waarvan zijn vader mede-eigenaar is. Na één volledig seizoen ging Chilton een parttime programma afwerken, waarbij hij naast de Indy 500 alleen de road courses en stratencircuits reed.

Ook aan zijn parttime deelname aan de Amerikaanse raceserie komt nu dus een einde. Chilton is aangekondigd als ontwikkelingsrijder van de Speirling EV van McMurtry Automotive en heeft dat moment aangegrepen om bekend te maken dat aan zijn IndyCar-avontuur een einde is gekomen. “Ik heb enkele jaren IndyCar gereden maar ook altijd andere interesses gehad. Het was mijn besluit om met IndyCar te stoppen en het is iets waar ik al een tijdje over nadacht”, vertelt hij aan Motorsport.com. “Ik had enkele zaken die ik wilde uitbreiden maar waarvoor ik geen tijd had, dus ik heb dit besluit genomen. Ik hang mijn helm niet aan de wilgen, daarom heb ik niets aangekondigd sinds mijn laatste IndyCar-race. Ik wil niet dat men denkt dat ik met pensioen ga.”

Voor het eerst sinds 2016 staat Chilton dit jaar dus niet meer op de IndyCar-grid en hij verwacht dat 2022 hoe dan ook een jaar wordt waarin hij weinig gaat racen. Voor de toekomst kijkt hij echter met belangstelling naar de diverse endurance-kampioenschappen. “Ik zou graag LMDh gaan doen, maar ik denk niet dat het dit jaar gaat gebeuren. Een jaar langs de zijlijn is echter geen groot probleem. Ik zou graag opnieuw Le Mans rijden”, maakt Chilton duidelijk. “Dat is waar mijn passie ligt en ik hoop dat ik in 2023 de kans krijg om dat te doen. In 2015 heb ik eraan mogen proeven met de Nissan NISMO, maar dat project was een beetje een flop en dus heb ik nog nooit een echte kans gehad op Le Mans.”