Van der Helm viert achttiende verjaardag met debuut in 24u Daytona

G-Drive is een gevestigde naam in de langeafstandsracerij en was eerder al succesvol in het FIA World Endurance Championship, de European Le Mans Series en de 24 uur van Le Mans. Volgende maand zal de renstal debuteren in het Amerikaanse IMSA-kampioenschap, wanneer het met twee LMP2-bolides gaat deelnemen aan de 24 uur van Daytona.

Vrijdag heeft G-Drive de rijdersline-up gepresenteerd voor de 60ste editie van de Rolex 24. De LMP2-bolide met startnummer 68 wordt bestuurd door René Rast, Ed Jones, Oliver Rasmussen en Francois Heriau. Voor drievoudig DTM-kampioen Rast wordt het zijn zevende deelname aan de 24 uur van Daytona. In 2017 eindigde hij de race onder meer met Renger van der Zande als teamgenoot nog als tweede in dienst van VisitFlorida Racing. Het jaar ervoor won hij de race in de GTD-klasse met een Audi R8 LMS GT3 van Magnus Racing. Jones heeft als IndyCar-coureur al tal van races gereden op Amerikaanse bodem, terwijl Heriau de verplichte bronzen rijder is aan boord van de 68-auto. De 21-jarige Rasmussen maakt zijn debuut in de langeafstandsracerij.

Van der Helm in zusterbolide met startnummer 69

Rasmussen was afgelopen jaar actief in de Formule 3, waar hij het onder andere opnam tegen Tijmen van der Helm. Ook hij zal eind januari debuteren in de 24 uur van Daytona. Van der Helm klimt namelijk in de tweede bolide van G-Drive met startnummer 69. Met zijn 17 jaar wordt de Nederlander de jongste rijder ooit in dienst van G-Drive, al zal de coureur op woensdag 26 januari, drie dagen voor de start van de race, in Daytona zijn achttiende verjaardag vieren,

Van der Helm krijgt in Florida gezelschap van Luca Ghiotto, James Allen en John Falb. Laatstgenoemde doet dienst als bronzen rijder. Ghiotto is een meervoudig racewinnaar in de Formule 2, terwijl Allen ruimschoots LMP2-ervaring heeft opgedaan in de European Le Mans Series.

G-Drive Racing zal het in de LMP2-klasse onder andere gaan opnemen tegen Racing Team Nederland. In tegenstelling tot de renstal van Frits van Eerd, zal G-Drive na een gastoptreden in Daytona wel terugkeren naar Europa voor een deelname aan het FIA World Endurance Championship: “Onze voorbereiding op het 2022-seizoen begint aan de andere kant van de oceaan met een deelname aan de legendarische 24 uur van Daytona”, aldus teambaas Roman Rusinov. “G-Drive is het afgelopen decennium het meest succesvolle team in de LMP2-klasse, dus er was veel interesse omtrent ons debuut in de 24 uur van Daytona. Ik denk dat we voor de race het best mogelijke team hebben samengesteld, het is een combinatie van jeugd en ervaring.”

De 24 uur van Daytona wordt verreden op 29 en 30 januari.