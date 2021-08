Na de eerste vrije training op woensdagmiddag, stond woensdagavond de kwalificatiesessie voor de 24 uur van Le Mans op het programma. Daarin was het voor de coureurs vooral zaak om een plekje in de top-zes te bemachtigen. De snelste zes auto’s van elke klasse zullen donderdagavond in de hyperpole-kwalificatie namelijk gaan strijden om de pole-position en de overige plekken op de eerste drie startrijen. De overige deelnemers stromen niet door naar de shootout en weten daarmee hun startplek voor de 89ste 24 uur van Le Mans.

De LMH-klasse telt dit jaar slechts vijf auto’s, waarmee alle teams in de vernieuwde topklasse van het FIA World Endurance Championship automatisch zeker zijn van een plekje in de Hyperpole-sessie. Net als in de vrije training eerder op de dag, waren de onderlinge verschillen tussen de LMH’s ook in de kwalificatie weer bijzonder klein. Kamui Kobayashi was uiteindelijk de snelste in de Toyota met startnummer 7. De polesitter van vorig jaar had 3.26.279 nodig om het ruim 13 kilometer lange Circuit de la Sarthe af te leggen. De Japanner was daarmee 0.816s sneller dan Matthieu Vaxiviere in de Alpine, dat daarmee opnieuw de beide Toyota’s wist te splitten. De derde tijd ging namelijk naar de #8 Toyota van Brendon Hartley, voor de beide Hypercars van Glickenhaus.

Felix da Costa snelste in LMP2, De Vries tweede

Vanwege het geringe aantal LMH’s waren de ogen donderdagavond vooral gericht op de overige drie klassen om te zien welke auto’s een plekje in de Hyperpole-sessie konden bemachtigen. Bij de LMP2’s wist United Autosports twee van haar ORECA’s in de top-zes te krijgen dankzij een vijfde en een zesde tijd voor Nico Jamin en Paul di Resta. De #22 ORECA van United die vorig jaar nog de race won bij de LMP2's werd echter uitgeschakeld. Filipe Albuquerque kwam niet verder dan een twaalfde tijd en zal de race zaterdag dus vanaf de zesde startrij aan moeten vangen in de LMP2-klasse.

Snelste bij de LMP2's was JOTA-coureur Antonio Felix da Costa. De Portugees was met een 3.28.807 een halve seconde sneller dan Nyck de Vries, de kersvers Formule E-kampioen die daarmee ook het team van G-Drive Racing een plekje in de Hyperpole bezorgde. WRT-coureur Louis Deletraz en Panis Racing-rijder Will Stevens eindigden eveneens bij de snelste zes.

De Nederlanders

In tegenstelling tot de zusterbolide wist de WRT-ORECA met startnummer 31 niet bij de beste zes te eindigen. Robin Frijns start zijn allereerste 24 uur van Le Mans daardoor vanaf de elfde plek in de LMP2-klasse. Racing Team Nederland kwalificeerde zich als zeventiende en deelt de negende startrij bij de LMP2's zaterdag met de Inter Europol-ORECA van Renger van der Zande. De Richard Mille Racing-ORECA van Beitske Visser eindigde de kwalificatie op de 23ste plaats.

Ferrari 1-2 in GTE Pro

#52 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO LMGTE Pro, Daniel Serra, Miguel Molina Photo by: Rainier Ehrhardt

In de GTE Pro-klasse gingen de eerste twee plekken naar het team van AF Corse. Daniel Serra wist een nieuw rondenrecord bij de GTE’s te noteren dankzij een 3.46.011 in de Ferrari 488 GTE Evo met startnummer 52. De Braziliaan was met zijn tijd maar liefst anderhalve seconde sneller dan het oude baanrecord van Gianmaria Bruni, dat dateerde uit 2018. James Calado stuurde de zusterbolide met startnummer 51 naar de tweede tijd, voor Kevin Estre in de #92 Porsche en Nick Tandy in de #64 Corvette. Dries Vanthoor en GIanmaria Bruni wisten hun Porsches eveneens in de top-zes te krijgen. De Corvette van Nick Catsburg – die tijdens de kwalificatie werd bestuurd door Antonio Garcia – start zaterdag als achtste in de GTE Pro-klasse.

Andlauer snelste in GTE AM

In de GTE AM-klasse kwam Jeroen Bleekemolen vier tienden van een seconde tekort om de Ferrari van Rinaldi Racing in de top-zes te krijgen. De Nederlander begint daardoor zaterdag als veertiende aan de race. De snelste tijd ging naar Julien Andlauer in de #88 Dempsey-Proton Porsche, voor de 911 RSR van GR Racing. Ook de Team Project 1 Porsche van Matteo Cairoli eindigde bij de beste zes. De overige drie plekken voor de hyperpole-kwalificatie gingen naar Inception Racing (Ferrari) en de beide Aston Martins van TF Sport.

De hyperpole-kwalificatie gaat donderdagavond om 21.00 uur van start. Voor die tijd staan er echter eerst nog twee vrije trainingen op het programma: woensdagavond van 22.00 uur tot middernacht en donderdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur.

Uitslag kwalificatie 24 uur van Le Mans