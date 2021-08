Bleekemolen blikt terug op kwalificatie: "Onze Ferrari gaat echt super"

De kwalificatie voor de 24 uur van Le Mans wordt in feite in twee delen verreden. Woensdagavond stond het eerste deel op het programma, waarin de snelste zes auto’s uit elke klasse een plekje konden bemachtigen voor de hyperpole-kwalificatie. Daarin zullen de overgebleven auto's op donderdagavond gaan strijden om de pole-position en de overige plaatsen op de eerste drie startrijen in elke klasse. Jeroen Bleekemolen kwam in de GTE AM-klasse niet verder dan een veertiende tijd met de #388 Ferrari 488 GTE van Rinaldi Racing, waarmee hij zich dus niet plaatste voor de hyperpole-shootout.

Ondanks de plek in de middenmoot van de AM-klasse blikt Bleekemolen relatief tevreden terug op zijn kwalificatiesessie: “Ik had niet helemaal geluk met twee gele vlaggen, waardoor ik van mijn gas af moest”, blikt de coureur voor Motorsport.com Nederland terug op de kwalificatie. ‘Daarbij kwamen er slow zones en daar koelen de banden heel erg van af hier op Le Mans. Daar verloor ik ook wat grip mee. Uiteindelijk een veertiende plek op minder dan vier tienden van plek zes, en die plek hadden we nodig om de hyperpole te halen.”

'Onze Ferrari gaat echt super goed'

Voor de Nederlander en zijn teamgenoten Pierre Ehret en Christian Hook rest er dus niet meer dan een plek op de zevende startrij, maar toch kan Bleekemolen er wel mee leven: “Ik ben er niet helemaal ontevreden mee want onze Ferrari gaat echt super goed. Het is gewoon heel close en iedereen was hard aan het trappen. Met een beetje meer geluk hadden we bij die top-zes gestaan, maar er is niks verloren.”

