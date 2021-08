Toyota nipt voor Alpine in eerste vrije training op Le Mans

Na de officiële testdag van afgelopen zondag was het woensdagmiddag tijd voor de eerste vrije training voor de 89ste 24 uur van Le Mans. Op het ruim dertien kilometer lange Circuit de la Sarthe zaten de verschillen vooraan bijzonder dicht bij elkaar. Na drie uur trainen was het verschil tussen de snelste drie auto’s vooraan minder dan een tiende van een seconde.

José Maria Lopez reed de #7 Toyota GR010 Hybrid een half uur voor het einde van de sessie naar de eerste plek in de tijdenlijsten. De Argentijn klokte een 3.29.309, waarmee hij slechts 0.086s sneller ging dan de Alpine-Gibson A480 van Andre Negrao. De Braziliaan eindigde de training daarmee tussen de beide Toyota’s. Kazuki Nakajima was in de Toyota met startnummer 8 namelijk slechts 0.001 seconde langzamer dan de Alpine.

De Vries tweede in LMP2

De vierde tijd ging naar de United Autosports ORECA van Phil Hanson, die daarmee de snelste van de LMP2’s was. Met een 3.29.441 gaf ook Hanson niet veel tijd toe op de snelste tijd van Toyota. Nyck de Vries klokte namens G-Drive de vijfde tijd. De kersvers Formule E-kampioen – die de officiële testdag zondag moest missen vanwege de Formule E-finale in Berlijn – was zes tienden langzamer dan de tijd van Hanson.

De beide Hypercars van Glickenhaus eindigden achter de snelste twee LMP2-bolides op de zesde en zevende plek. Richard Westbrook was de snelste van de Glickenhaus-rijders dankzij een 3.30.216, waarmee hij in de #709 Glickenhaus een volle seconde langzamer was dan de tijd waarmee stalgenoot Olivier Pla zondag de officiële testdag als snelste had afgesloten. Pla zelf moest in de zusterbolide met startnummer 708 genoegen nemen met een 3.30.325, goed voor de zevende tijd overall.

Tom Blomqvist klokte de derde tijd in de LMP2-klasse met een 3.30.629. De #31 WRT ORECA van Robin Frijns eindigde de training in de handen van Louis Deletraz op een vierde plek in de LMP2-klasse.

Ferrari bovenaan in GTE Pro

#52 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO LMGTE Pro van Daniel Serra, Miguel Molina, Sam Bird Photo by: JEP / Motorsport Images

Bij de GTE’s stuurde Daniel Serra de AF Corse Ferrari 488 GTE Evo met startnummer 52 naar de snelste tijd. Tegen het einde van de sessie klokte de Braziliaan een 3.50.123, waarmee hij zeven tienden sneller was dan de GTE Pro-poletijd van vorig jaar. Op vier honderdsten van Serra stuurde Nick Tandy de Corvette C8.R met startnummer 64 naar de tweede tijd in de GTE Pro-klasse. Gianmaria Bruno was de snelste Porsche-coureur dankzij een derde tijd in de #92 Porsche 911 RSR. De Italiaan moest drie tienden toegeven op snelste man Serra.

In de GTE AM-klasse ging de eerste plek wel naar een Porsche. Matteo Cairoli was het snelste namens Project 1 dankzij een 3.50.193, een tijd waarmee hij tot de verbeteringen in de laatste minuten ook bovenaan zou zijn geëindigd in de GTE Pro-klasse. De GR Racing Porsche volgde op de tweede plek.

Twee rode vlaggen

De eerste vrije training moest twee keer worden stilgelegd met een code rood. De eerste onderbreking werd al direct aan het begin van de sessie veroorzaakt door Marco Sorensen, die bij het uitkomen van de pits de vangrails had geraakt met de #20 High Class Racing ORECA. Een aanrijding tussen de LMP2-bolide van Antonio Felix da Costa en de Ferrari van Antonio Fuoco zorgde ervoor dat de training in het laatste uur nog een keer werd stilgelegd.

De kwalificatie voor de 89ste 24 uur van Le Mans gaat woensdagavond om 19.00 uur van start. Daarin is het voor de coureurs vooral zaak om in de top-zes te eindigen. De snelste zes auto’s van elke klasse zullen donderdagavond namelijk gaan strijden om de pole-position.