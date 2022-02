F1 wijzigt puntenverdeling voor ingekorte races na debacle België

De regels voor het uitdelen van punten tijdens vroegtijdig afgebroken Formule 1-races waren voorheen vrij helder. Als er meer dan twee ronden waren afgewerkt, maar minder dan 75 procent van de geplande race-afstand, werden er halve punten uitgedeeld aan de teams en coureurs. Bij minder dan twee ronden waren er geen punten te verdelen, terwijl de volledige punten werden uitgekeerd zodra meer dan 75 procent van de race-afstand was afgelegd. Dat leidde tijdens de Grand Prix van België van afgelopen jaar echter tot ophef. Door het slechte weer werden er slechts twee volledige ronden gereden achter de safety car, wat precies voldoende was om een uitslag op te maken en halve punten uit te delen.

De gang van zaken op Spa-Francorchamps leidde tot veel onvrede onder fans, maar ook in de paddock. De FIA wil een herhaling voorkomen en heeft daarom besloten om de puntenverdeling voor ingekorte races drastisch aan te passen. De eerste belangrijke verandering is dat de leider minimaal twee ronden gereden moet hebben zonder safety car of virtual safety car, voordat er überhaupt punten uitgedeeld worden. Daarnaast wordt het aantal uit te delen punten afhankelijk van hoe lang er geracet is voordat het evenement definitief gestaakt moet worden.

Als de leider meer dan twee ronden heeft gereden maar minder dan 25 procent van de geplande afstand, dan krijgt alleen de top-5 punten toebedeeld. De winnaar krijgt 6 punten, aflopend naar 1 punt voor de nummer vijf. Zodra minder dan 50 procent van de race-afstand is afgelegd, krijgt de top-9 punten met 13 punten voor de winnaar, aflopend tot 1 voor de coureur op P9. Het laatste stadium voor het uitdelen van de volledige punten is als minder dan 75 procent van de geplande afstand is afgelegd. In dat geval krijgt de top-10 punten, maar wordt ongeveer een kwart van het normale puntenaantal afgetrokken. Zo krijgt de winnaar in dat geval 19 punten in plaats van de gebruikelijke 25.

Het nieuwe systeem voor de puntenverdeling voor ingekorte F1-races zorgt er dus ook voor dat het uitdelen van halve punten verleden tijd is. Zo kreeg Max Verstappen afgelopen jaar op Spa-Francorchamps nog 12,5 punten als winnaar. De Formule 1, de FIA en de teams hebben inmiddels dus ingestemd met het voorstel, de formele bekrachtiging van de plannen moet komen tijdens de aankomende bijeenkomst van de World Motor Sport Council in maart.

Nieuwe puntenverdeling Formule 1 in 2022

Positie Minder dan 25%* Tussen 25 en 50% Tussen 50 en 75% Meer dan 75% 1e 6 punten 13 punten 19 punten 25 punten 2e 4 punten 10 punten 14 punten 18 punten 3e 3 punten 8 punten 12 punten 15 punten 4e 2 punten 6 punten 9 punten 12 punten 5e 1 punt 5 punten 8 punten 10 punten 6e - 4 punten 6 punten 8 punten 7e - 3 punten 5 punten 6 punten 8e - 2 punten 3 punten 4 punten 9e - 1 punt 2 punten 2 punten 10e - - 1 punt 1 punt

* Mits er minimaal twee ronden zonder neutralisatie zijn afgewerkt