Alpine voegt F2-debutanten toe aan F1-opleidingsprogramma

Het afgelopen jaar was het eerste jaar dat het opleidingstraject van Renault onder de naam Alpine Academy opereerde. Destijds waren er vijf coureurs verbonden aan het programma, van wie er drie geen lid meer zijn in 2022. Guanyu Zhou heeft van dat drietal de beste stap gezet met zijn promotie naar het Formule 1-team van Alfa Romeo. Dat betekent wel dat hij geen banden meer onderhoudt met Alpine. Christian Lundgaard neemt afscheid van het Franse talentenprogramma nu hij de overstap maakt naar Rahal Letterman Lanigan in de IndyCar, terwijl Formule 2-kampioen Oscar Piastri vanuit de Alpine Academy is doorgestroomd naar het F1-team. Daar is hij reservecoureur geworden.

Wie net als afgelopen jaar wél onderdeel zijn van het talentenprogramma van Alpine, zijn Formule 3-coureurs Caio Collet en Victor Martins. Van laatstgenoemde was al bekend dat hij in 2022 opnieuw een jaartje F3 afwerkt, waarbij hij de overstap maakt van MP Motorsport naar ART Grand Prix. Vorig jaar won de Fransman één race en werd hij vijfde in de titelstrijd. Bij MP was Martins vorig jaar nog teamgenoot van Collet, die maandag te horen kreeg dat hij in 2022 wederom in Nederlandse dienst racet. Afgelopen seizoen sloot de Braziliaan het kampioenschap af op de negende positie.

Collet en Martins krijgen in 2022 in de Alpine Academy gezelschap van twee nieuwe coureurs, die in het nieuwe seizoen allebei voor het eerst fulltime in de Formule 2 racen. De eerste is Jack Doohan, die tussen 2017 en 2021 nog onderdeel was van het talentenprogramma van Red Bull Racing. De zoon van vijfvoudig 500cc-wereldkampioen Mick Doohan werd afgelopen jaar tweede in de Formule 3 en stapt voor zijn debuutseizoen in de Formule 2 in bij Virtuosi Racing. Ook nieuwbakken Formule 2-coureur Olli Caldwell mag zich in 2022 onderdeel van de Alpine Academy noemen. De Brit reed in 2021 al zes F2-races voor Campos Racing en dit jaar mag hij een heel seizoen zijn kunsten vertonen bij de Spaanse renstal.