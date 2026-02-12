Jack Doohan mikt op ELMS in 2026 met oog op F1-rentree in 2027

De 23-jarige coureur uit Gold Coast maakte eind 2024 zijn Formule 1-debuut in Abu Dhabi bij Alpine, waarna hij in 2025 zijn eerste volledige seizoen in de koningsklasse zou rijden. Door tegenvallende resultaten hield het avontuur voor Jack Doohan echter al na zes races op. Alpine zette hem terug naar de rol van reservecoureur en liet Franco Colapinto het seizoen afmaken.

Omdat zich geen kansen voordeden om in 2026 terug te keren op de F1-grid, is Doohan naar alternatieven gaan kijken. Zo nam hij in december deel aan een Super Formula-test. Een groot succes werd dat echter niet. Hij crashte tot drie keer toe bij Degner 2, waarna de onderhandelingen met Kondo Racing over een racezitje stukliepen, mede omdat hij zelf budget had moeten meebrengen. In januari werd bekend dat Doohan dit jaar niet verder zou gaan als reservecoureur bij Alpine, waarna hij begin deze maand werd bevestigd voor diezelfde rol bij Haas. Ondertussen zoekt hij nog naar een raceprogramma voor 2026. Daarbij heeft hij zijn oog laten vallen op de zes ronden tellende European Le Mans Series.

Jack Doohan crashte tijdens een Super Formula-test drie keer in dezelfde bocht. Foto door: Masahide Kamio

Eerder deze week kwam hij voor Algarve Pro Racing, de LMP2-kampioen van 2023, de baan op tijdens een test in Abu Dhabi. "Ik heb maandag en dinsdag twee dagen getest in een LMP2-auto", vertelde Doohan deze week tijdens de F1-test in Bahrein aan onder andere Motorsport.com. "Door hoe alles is gelopen, zijn er niet heel veel opties geweest qua raceplannen voor dit jaar. Maar wellicht is er iets mogelijk in de ELMS met een LMP2-auto en is er gelegenheid om mee te doen aan Le Mans. Wat ook maar het beste past, zolang ik hier ook zoveel mogelijk tijd kan doorbrengen."

Dat elke ELMS-ronde samenvalt met een Formule 1-weekend vormt in dat opzicht echter een serieus struikelblok. Niettemin hoopt hij in 2026 weer te racen, nadat zijn laatste volledige seizoen dateerde uit 2023, in de Formule 2. "Het is ontzettend belangrijk om een plek te hebben waar ik me kan laten zien, waar ik kilometers kan maken en ronden kan rijden", aldus Doohan. "Natuurlijk is het belangrijk om in winnende auto's te zitten, maar ik heb in 2024 niet geracet en vorig jaar slechts zes races gereden. Op dit moment is rondjes rijden en racefit zijn mijn eerste prioriteit, bij voorkeur in competitief materiaal."

Doohan hoopt vervolgens in 2027 weer in de Formule 1 te kunnen rijden. "Zeker", antwoordde hij, gevraagd of een terugkeer op de F1-grid zijn ultieme doel is. "Dat is het einddoel. Ik wil niet alleen maar reservecoureur blijven. Mijn doel is om in de Formule 1 te zijn en ook hier te racen. Ik heb via Haas weer een platform gekregen om dat te proberen, dus daar kijk ik enorm naar uit."