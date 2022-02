F1 Tech: De meest opvallende elementen van de nieuwe AlphaTauri

Tot op heden zijn er in 2022 twee échte Formule 1-auto’s gepresenteerd. McLaren en Aston Martin haalden het doek van de wagens waarmee zij aankomend seizoen in actie gaan komen. Haas en AlphaTauri toonden daarentegen enkel wat digitale illustraties, waarop heel wat belangrijke elementen niet of nauwelijks zichtbaar waren. Toch ontgaat het scherpe oog van onze tech-specialist Giorgio Piola weinig, en kunnen we ook al wat interessante dingen concluderen over de AT03.

Het eerste wat opvalt, is dat de neus en voorvleugel heel anders zijn vormgegeven dan de AMR22 en MCL36. In het geval van AlphaTauri loopt de neus helemaal door tot de voorste rand van de voorvleugel, waar de neuzen van Aston Martin en McLaren al eerder eindigen. De neus is verbonden aan alle vier de elementen van de vleugel en buigt verder af naar beneden.

De vorm van de voorvleugel laat weinig details zien, niet geheel verrassend. We kunnen ervan uitgaan dat Pierre Gasly en Yuki Tsunoda tijdens de eerste wintertestdag met een andere configuratie gaan rijden.

AlphaTauri AT03 Foto: AlphaTauri Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Photo by: McLaren

Waar McLaren is overgestapt op de pull-rod voorwielophanging en de push-rod variant aan de achterkant, blijft AlphaTauri trouw aan het omgekeerde concept: push-rod voor en pull-rod achter.

Een van de belangrijkste ontwikkelingsgebieden in 2022 is de sidepod-regio. Het ontwerp van de AT03 toont wat overeenkomsten met het design van Aston Martin. Beide teams hebben gekozen voor een vrij vierkante inlaat, die naar achteren vrij hoog doorloopt. Daarin zijn de radiatoren, intercoolers en elektronica geplaatst. Door die hoge taille is er een grote undercut richting de vloer gecreëerd. Hierdoor kan veel lucht onder en langs de sidepod stromen richting de achterzijde, net zoals bij de AMR22 het geval is.

AlphaTauri AT03 Foto: AlphaTauri

Waar Aston Martin heeft gekozen voor ‘koelkieuwen’ naar achteren, beschikt de AT03 over een meer gesloten oppervlak met een grote koelopening aan de achterzijde. Hierdoor wordt de luchtstroming vanaf de flessenhals richting achtervleugel en diffuser geleid. Deze vormgeving is deels noodzakelijk door de vormgeving van de Honda power unit, waarbij de radiatoren meer in lijn geplaatst zijn dan bij andere fabrikanten.

AlphaTauri AT02 detail Illustratie: Giorgio Piola

De vloer is in lijn met de sidepods gevormd, gesandwicht tussen de twee hogere secties van de ingang van de Venturi-tunnel en de diffuser. De sectie van de vloer voor de achterband is ook veel korter dan we gewend zijn, wat eveneens opvallend is.

De achterzijde is zorgvuldig zwart gemaakt op de illustraties, maar we zien in elk geval een grote opening voor de diffuser en een dubbele beam wing om de lucht naar de gewenste regio te sturen.

AlphaTauri AT03 Foto: AlphaTauri