Tweede F1-seizoen voor Tsunoda: “Voel meer druk om te presteren”

In 2021 werd Yuki Tsunoda de eerste Japanse Formule 1-coureur sinds Kamui Kobayashi in 2014. Na zijn stormachtige ontwikkeling in de Formule 3 en Formule 2 kreeg hij de kans om zich bij AlphaTauri te bewijzen en bij zijn debuut in Bahrein stelde hij niet teleur met een knappe negende plek. Daarna kwam de klad er echter in bij de coureur uit Sagamihara. Hij ging fouten maken en dat kostte hem weer zelfvertrouwen, wat als gevolg had dat hij snelheid tekort kwam. In de tweede helft van 2021 herstelde Tsunoda zich echter, om het jaar af te sluiten met een knappe vierde plaats in de Grand Prix van Abu Dhabi.

Vorig jaar kon Tsunoda nog in de relatieve luwte leren, maar hij weet dat het in 2022 anders is. Toch kijkt hij met vertrouwen uit naar zijn tweede F1-seizoen. “Ik vind dat ik veel beter weet wat ik moet doen dan een jaar geleden. Ik weet hoe ik me moet voorbereiden om goed te presteren. Ik ken mijn zwakke plekken, ik heb mijn ervaring van vorig jaar om op verder te bouwen en ik heb hard gewerkt om er klaar voor te zijn”, zegt Tsunoda bij de onthulling van de AT03 van AlphaTauri. “Vorig jaar kon ik me niet snel genoeg aanpassen aan de situatie als er iets onverwachts of ongebruikelijks gebeurde. Daarom had ik het in veel races moeilijk. Ik eindigde vorig jaar goed met een vierde plek in Abu Dhabi, dus ik wil dat momentum meenemen naar het nieuwe seizoen. Ik voel meer druk om te presteren dan vorig jaar, maar het is een goede druk die mij motiveert als ik aan het trainen ben.”

Ervaring op 18 inch velgen uit F2 benutten

Maandag onthulde AlphaTauri de AT03, het geheel nieuwe strijdwapen van Tsunoda en teamgenoot Pierre Gasly. Niet alleen het wagenconcept is drastisch anders, ook is de bolide voor het eerst voorzien van 18 inch velgen. Voor Tsunoda is dat enigszins bekend terrein, want in 2020 reed hij in de Formule 2 al op velgen van dat formaat. “De auto voelt over het algemeen veel scherper met scherpere bewegingen”, zegt hij over het gevoel op de nieuwe banden. De 21-jarige coureur verwacht te kunnen profiteren van zijn ervaringen in de Formule 2. “Ik heb dit gevoel eerder ervaren, want in de Formule 2 maakten we dezelfde overstap naar 18 inch en toen voelde ik hetzelfde verschil. Het voelt als een soortgelijke stap, dus ik denk dat ik mijn ervaringen uit de F2 kan gebruiken. Maar niet alleen de banden veranderen dit jaar, de nieuwe auto betekent dat er veel veranderingen zijn waar we in 2022 over moeten leren en ons op moeten aanpassen.”

Eenmaal gewend aan de nieuwe banden en de nieuwe auto is de vraag wat Tsunoda mogelijk acht in 2022. Daar waar Gasly uitspreekt helemaal vooraan het veld mee te willen doen, houdt de Japanner zich op de vlakte wat betreft een concrete positie die hij wil behalen. “Ik wil mijn snelheid en mijn consistentie in de manier waarop ik rij verbeteren. Ik weet wat ik moet doen om dat te bereiken. Als ik op dezelfde manier kan werken als vorig jaar tijdens de laatste drie of vier races, dan is dat een goede manier om te beginnen. Het wordt niet makkelijk, maar ik ben vol vertrouwen dat ik dat kan bereiken.”

Video: AlphaTauri presenteert de nieuwe AT03