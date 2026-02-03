Doohan vindt onderdak als reservecoureur bij Haas F1

Jack Doohan kende een sterke juniorcarrière. Hij eindigde in 2021 als tweede in de Formule 3 en behaalde in 2022 en 2023 meerdere overwinningen in de Formule 2. In dat laatste jaar werd hij derde in de opstapklasse. De zoon van vijfvoudig MotoGP-wereldkampioen Mick Doohan werd opgepikt door Alpine en was in 2023 en 2024 reservecoureur voor de Franse stal. Eind 2024 maakte hij er ook zijn Formule 1-debuut. Tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi verving Doohan de Fransman Esteban Ocon, die direct na de race in Abu Dhabi zou overstappen naar Haas.

Doohan behield het Alpine-stoeltje voor 2025, maar werd al na zes Grands Prix vanwege tegenvallende resultaten vervangen door Franco Colapinto. Die wisseling van de wacht werd door de nieuwe teambaas Flavio Briatore in eerste instantie aangekondigd als een manier om beide coureurs te kunnen evalueren, maar Colapinto behield zijn stoeltje en Doohan werd eerste reserve. Begin dit jaar werd zijn contract bij Alpine ontbonden.

Nu is de 23-jarige Doohan dus opgepikt door Haas F1, waar hij wordt herenigd met zijn vroegere teammaat Ocon. "Ik ben ontzettend blij om me bij Haas aan te sluiten", aldus Doohan in een eerste reactie. "Dit is de ideale plek om mijn Formule 1-carrière voort te zetten. Ik wil het team bedanken voor deze kans om me verder te ontwikkelen en samen de uitdaging van 2026 aan te gaan. Ik kijk ernaar uit om met iedereen te werken aan een succesvol seizoen."

Teambaas Ayao Komatsu is eveneens enthousiast: "Jack heeft een sterk race-cv en veel ervaring als reservecoureur. Het is niet eenvoudig om scherp en voorbereid te blijven terwijl je wacht op kansen. Zeker voor een coureur die nog altijd wil racen op dit niveau. We hebben hem al leren kennen en kijken ernaar uit om hem in het team te verwelkomen."

Haas beschikt komend seizoen over twee officiële reservecoureurs. Doohan vormt een duo met Ryō Hirakawa, die sinds april 2025 aan het team verbonden is. De Japanner combineert zijn rol met een fulltime programma in het World Endurance Championship en reed al meerdere tests en vrije trainingen voor Haas. Wat de precieze plannen van Doohan naast de Formule 1 zijn, is nog niet bekend.