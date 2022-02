Formule 1 hakt eindelijk knoop door: drie sprintraces in 2022

Aanvankelijk hoopte de Formule 1 het aantal sprintraces voor 2022 uit te breiden naar zes, nadat er in 2021 bij drie Grands Prix geëxperimenteerd werd met het alternatieve weekendformat. Deze sprintraces hadden gehouden moeten worden bij de GP’s van Bahrein, Emilia-Romagna, Canada, Oostenrijk, Nederland en Brazilië. Men kon het echter maar niet eens worden over een extra financiële vergoeding die de teams in 2022 moesten krijgen voor de sprintraces. Uiteindelijk is besloten om geen wijzigingen door te voeren aan het budgetplafond en het aantal sprints gelijk te houden aan vorig jaar. Zodoende vindt er dit jaar alleen bij de Grands Prix van Emilia-Romagna, Oostenrijk en Brazilië een sprintwedstrijd op zaterdag plaats.

Ook is ervoor gekozen om dit jaar punten toe te kennen aan de coureurs die in de sprintrace bij de eerste acht finishen, nadat vorig jaar alleen de top-drie punten ontving. In 2022 krijgt de winnaar acht punten, de nummer twee zeven punten, de nummer drie zes punten, de nummer vier vijf punten, de nummer vijf vier punten, de nummer zes drie punten, de nummer zeven twee punten en de nummer acht één punt.

Bovendien wordt de pole-position tijdens de weekenden met een sprint niet toegekend aan de winnaar van de korte wedstrijd op zaterdag maar aan de snelste man in de kwalificatie op vrijdag, nadat zowel coureurs als fans vorig jaar vraagtekens hadden gezet bij het feit dat de snelste coureur in de kwalificatie niet de boeken inging als de coureur die de pole had behaald.