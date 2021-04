Max Verstappen stelt dat het besluit van de Formule 1 om bij een paar Grands Prix in 2021 een sprintrace te organiseren alleen maar in het voordeel zal zijn van de teams die toch al vooraan rijden. Deze krijgen immers een extra kans om punten te scoren.

Afgelopen maandag werd er een klap gegeven op het plan om dit jaar bij drie Grands Prix met een ander format te experimenteren. De alternatieve opzet van het weekend houdt in dat de kwalificatie naar vrijdagmiddag wordt verplaatst en de grid bepaalt voor een korte wedstrijd over 100 kilometer op zaterdagmiddag. De uitslag van de sprintrace wordt vervolgens als startopstelling genomen voor de Grand Prix op zondag. In Groot-Brittannië zal het experimentele weekendschema voor het eerst worden gebruikt. Italië en Brazilië zijn de andere twee races die genomineerd zijn voor deze proef.

Verstappen toonde zich in het verleden geen voorstander van sprintraces in de Formule 1, maar stelde zich in Portugal neutraler op. “Ik sta er niet positief en niet negatief in”, zei de Red Bull Formule 1-coureur tijdens een online mediasessie. “Ik ga het gewoon zien en hoop natuurlijk dat het voor ons goed uitpakt.”

Ondanks dat het een experiment betreft, tellen de weekenden met een sprintrace gewoon mee voor het kampioenschap. In de korte wedstrijd op zaterdag kunnen bovendien extra punten worden verdiend: de winnaar krijgt drie punten, de nummer twee ontvangt er twee en de coureur die als derde aan de finish komt, wordt met één punt beloond. Op de vraag wat hij ervan vindt dat er punten worden uitgedeeld voor de sprintrace, antwoordde Verstappen: “Nou, normaal is het alleen maar positief voor de snelle auto’s, want die kunnen meer punten scoren. Zo zie ik het. Dat proberen wij natuurlijk straks ook zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen. Alleen ja, het is nog even afwachten of dat ook gaat lukken.”

De elfvoudig Grand Prix-winnaar begrijpt wel waarom de Formule 1 aan de opzet van het weekend aan het sleutelen is. “Nou ja, zij willen het denk ik spannender maken, of in elk geval proberen om het spannender te maken. Persoonlijk vond ik het, toen ik klein was, altijd leuk om op zondag naar de race te kijken. Dat was toch wel het speciale aan de Formule 1. Maar we gaan het zien. Misschien zegt iedereen straks wel: ‘Wauw, dat was een topidee’. Het is gewoon afwachten.”

Vader Jos Verstappen liet eerder deze week weten geen fan te zijn van sprintraces op zaterdag. “Ik vind persoonlijk dat het toch een beetje de spanning wegneemt van de hoofdrace”, zei de voormalig Formule 1-coureur tijdens een Instagram Live-sessie met Jack van Gelder. “Ik zie liever zoals het nu is: vrijdag twee uurtjes trainen, zaterdag kwalificeren en dan zondag de race. Dan weet je ook niet wat er gaat gebeuren. Als je op zaterdag al honderd kilometer gereden hebt, wat ongeveer twintig rondjes zijn, dan weet je op zaterdag al hoe de krachtsverhoudingen liggen. En dat maakt het voor zondag iets minder spannend.”

VIDEO: Reden tot optimisme voor Verstappen in Portugal