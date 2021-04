Worden track limits opnieuw een ding in Portimao?

FIA-racedirecteur Michael Masi heeft aangegeven dat er in Portugal zorgvuldig zal worden bekeken of de coureurs bij het uitkomen van de listige bochten 1, 4 en 15 buiten de witte lijnen komen. Elke rondetijd die tijdens een training, kwalificatie of race wordt neergezet door bij het uitkomen van één van die bochten de baan volledig (met vier wielen) te verlaten, zal worden geschrapt. Bij bocht 15 – bij het opkomen van het lange rechte stuk – geldt dat niet alleen de tijd van die ronde wordt afgenomen, maar ook die van de volgende ronde.

Deze regeling is dezelfde als die gold op de zaterdag en zondag van de Portugese Grand Prix van vorig seizoen. De vrijdagtrainingen van die race – op 25 oktober 2020 - werden ontsierd door maar liefst 125 overschrijdingen van de track limits. Dat had vooral te maken met de onbekendheid van de coureurs met het circuit, maar ook met het gladde karakter van de net opnieuw geasfalteerde baan. De wedstrijdleiding besloot indertijd in te grijpen en op zaterdag en zondag soepelere regels te hanteren. Diezelfde regels worden dit jaar dus opnieuw gehanteerd.

Max Verstappen kan dit jaar meepraten over track limits. De Nederlander moest tijdens de openingsrace van het seizoen in Bahrein de leiding in de wedstrijd teruggeven aan Lewis Hamilton nadat hij de Engelsman net buiten de lijntjes had ingehaald. Daardoor moest Verstappen de leiding in de race teruggeven, waardoor Hamilton met de zege aan de haal ging.